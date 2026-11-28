Zylfie Haklaj rikthen në vëmendje nëntorin e zi të Tropojës: Dhuna ka të njëjtin autor, Sali Berishën!
Zylfie Haklaj, nga familja Haklaj ka reaguar përmes një mesazhi publik në prag të 28 nëntorit, duke bërë thirrje për të shmangur dhunën dhe përplasjet politike, ndërsa ka rikthyer në vëmendje ngjarjet e rënda të ndodhura në Tropojë në nëntor të vitit 2000.
Në reagimin e saj, Haklaj kujton 28 nëntorin e vitit 2000 si një plagë të rëndë për Tropojën, si dhe vrasjen e Ylli Haklajt në 3 dhjetor të po atij viti. Ajo thekson se drejtësia e vonuar nuk duhet të kthehet në drejtësi të harruar dhe se këto ngjarje vazhdojnë të kërkojnë drejtësi.
“Drejtësi e vonuar nuk duhet të bëhet kurrë drejtësi e harruar. 28 nëntori 2000 mbetet një plagë e rëndë për Tropojën. Ngjarjet e dhunshme të asaj dite dhe vrasja e Ylli Haklajt më 3 dhjetor 2000 janë pjesë e një historie që ende kërkon drejtësi. Sot, përballë retorikës së ashpër politike, lind frika se Shqipëria mund të përjetojë një tjetër nëntor të zi. Prandaj qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos lejojnë që përplasjet politike të prodhojnë viktima të reja”, shprehet ajo.
Duke iu referuar klimës së tensionuar politike dhe retorikës së ashpër, Zylfie Haklaj shpreh shqetësimin për rrezikun e përsëritjes së tragjedive të së kaluarës, duke u bërë apel qytetarëve shqiptarë të mos bëhen pjesë e konflikteve politike dhe të mos sakrifikojnë jetën për interesa pushteti.
“Mos u bëni mish për top të askujt”, është thirrja e Zylfie Haklajt, e cila e përmbyll reagimin me një mesazh të fortë:
“Mos u bëni mish për top të askujt. Mos lejoni që politika t’ju përçajë, t’ju vërë kundër njëri-tjetrit dhe t’ju marrë jetën për interesa pushteti. Ismail Qemali ishte një dhe i tillë do të mbetet. Flamuri ynë nuk është simbol i gjakut, por i lirisë dhe bashkimit. Historia përsëritet kur tragjeditë harrohen dhe drejtësia vonon. Tropoja nuk harron, Shqipëria nuk duhet
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