Përshkallëzohen tensionet te Ministria e Bujqësisë, protestuesit i vënë flakën derës hyrëse
Situata është përshkallëzuar pranë Ministrisë së Bujqësisë, ku grupe protestuesish i kanë vënë flakën derës hyrëse të godinës.
Pas përpjekjeve për të shembur derën dhe për të hyrë në ambientet e institucionit, protestuesit kanë përdorur mjete ndezëse, duke shkaktuar flakë në hyrje të ministrisë.
Ky është një tjetër episod i tensioneve gjatë protestës kombëtare të 28 Nëntorit në Tiranë, e cila është shoqëruar me përplasje në disa zona të kryeqytetit.
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