Një quarterback i Bears në protokoll për tronditje; Case Keenum mund të startojë në Javën 3
Chicago Bears shfaqin paqartësi në pozitën e quarterback para ndeshjes së së hënës në mbrëmje ndaj Philadelphia Eagles, pasi lëndimet në skuadër kanë kufizuar opsionet për titullar. Caleb Williams doli nga loja me një dëmtim të kërcit të kofshës dhe trajneri Ben Johnson tha se ai me shumë mundësi do të mungojë këtë javë.
Siç raporton nfl, rezervisti Tyson Bagent është futur në protokoll për tronditje pas hyrjes së tij në çerekun e katërt të humbjes 9-3 ndaj Minnesota Vikings. Bagent kishte përfunduar 5 nga 9 pasime për 54 jardë, dhe në aksionin përmbyllës u godit në mënyrë të ashpër nga Dallas Turner, që përfundoi me një sack. Afati i shtyrë i ndeshjes në ditën e hënë u jep ekipit një ditë shtesë për të provuar nëse Bagent mund të kalojë protokollin përpara se të duhet të aktivizojnë Case Keenum si titullar.
Case Keenum, 38 vjeç, është në sezonin e dytë me Bears dhe deri tani ka luajtur kryesisht në rolin e një përforcues taktikor në dhomën e quarterback-ëve. Ai nuk ka hedhur një pasim apo nuk ka qenë titullar i një ndeshjeje zyrtare që nga 2023 me Houston Texans. Gjatë karrierës 11-vjeçare ka nisur 66 ndeshje — vetëm katër prej tyre pas vitit 2020 — me 62.3% pasime të përfunduara, 15,175 jardë, 79 touchdown dhe 51 interception. I njohur për momentin e famshëm “Minneapolis Miracle” në 2017, Keenum mbetet një alternativë e papërcaktuar nëse do të duhet të marrë drejtimin e sulmit.
Nëse Bagent nuk e kalon protokollin deri të hënën në mbrëmje, skuadra pritet ta vendosë Keenum si startues në vend të tij; Sipas nfl.
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