Një udhëtim për forcim të skuadrës: Auston Matthews fton McKenna dhe Maple Leafs në shtëpinë e tij në Arizona
Auston Matthews do të presë shokët e ekipit për disa ditë në zonën Scottsdale-Tempe për një udhëtim të fokusuar te ndërtimi i marrëdhënieve brenda grupit. Programi përfshin nxjerrje në fushë golfi, darka në restorante dhe një mbrëmje në shtëpinë e kapitenit, ndërsa ekipi do të zhvillojë stërvitjen e së shtunës në Mullett Arena.
Siç raporton nhl, McKenna u zgjodh me zgjedhjen e parë në Draftin e NHL-së 2026 dhe do të jetë pjesë e këtij takimi. 18-vjeçari debutoi në NCAA në Mullett Arena më 3 tetor 2025 me dy asistime, dhe gjatë një ndeshjeje para-sezoni në Toronto regjistroi edhe asistin e tij të parë profesional në golin e John Tavares. Matthews, i rritur në Scottsdale dhe vetë i zgjedhur i pari në Draftin e 2016, tha se është i kënaqur që udhëtimi mbahet në vendlindjen e tij dhe se një pushim i tillë para fillimit të sezonit është i rëndësishëm për skuadrën.
Trajneri Jim Hiller vlerësoi lëvizjen si një mundësi të mirë për të lidhur skuadrën, veçanërisht pas më shumë se dy duzina ndryshimesh në përbërje dhe në strukturat drejtuese që kanë ndryshuar këtë verë. Përtej eksperiencës kolektive, për përparim personal ky do të jetë edhe një rikthim në shtëpi për lojtarë si Matthew Knies, i cili mezi pret t’u shohë familjen dhe të kalojë pak kohë në Phoenix.
Skuadra do të kthehet në Toronto të dielën, do të stërvitet të hënën dhe do të hapë sezonin e rregullt të martën kundër Montreal Canadiens; Sipas nhl, qëllimi i këtij udhëtimi është të forcojë kiminë në grup përpara nisjes së ndeshjeve zyrtare.
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