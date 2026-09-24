Patrick Kane debuton në parasezon për Blackhawks kundër Blues; lëvizjet dhe dyshimet e ekipeve para nisjes së sezonit
Me kampin stërvitor dhe ndeshjet e parasezonit në zhvillim e sipër, disa emra kyç pritet të rikthehen ose të qëndrojnë jashtë për ndeshjet hapëse të sezonit. Nga debutet e mundshme te shqetësimet shëndetësore, skuadrat po përcaktojnë formacionet e para për ndeshjet e para.
Siç raporton nhl, Patrick Kane do të bëjë debutimin e tij në parasezon për Chicago Blackhawks në ndeshjen kundër St. Louis Blues të enjten, që pritet të jetë një paraqitje e vetme para fillimit të sezonit të rregullt. Trajneri Jeff Blashill nuk përjashtoi mundësinë që sulmuesi të mos luajë në ndeshjen e fundit të parasezonit në shtëpi të shtunën, për t’u prezantuar në debutimin shtëpiak më 6 tetor ndaj St. Louis. Kane nënshkroi më 23 korrik një kontratë dyvjeçare vlerë 16 milionë dollarë (mesatarisht 8 milionë dollarë në vit). I zgjedhur si picku numër 1 në Draftin e NHL 2007, ai ndihmoi Blackhawks të fitojnë Stanley Cup tri herë dhe luajti me ta nga 2007 deri në 2023. Chicago nis sezonin më 29 shtator ndaj Vegas Golden Knights.
Në Toronto, Nick Paul mungoi në stërvitjen e të enjtes dhe konsiderohet i diskutueshëm për ndeshjen hapëse kundër Montreal Canadiens më 29 shtator, pasi u largua nga ndeshja 6-1 kundër Ottawa Senators pas një dëmtimi të pazbuluar. Trajneri Jim Hiller tha se situata po vlerësohet ditë pas dite dhe nuk mund të konfirmojë me siguri nëse Paul do të jetë gati për ndeshjen e parë. Gjithashtu, sulmuesi Steven Lorentz do të vendoset në lista për waivers dhe nuk stërviti të enjten.
Dallas pritet të shohë rikthimin e Tyler Seguin, i cili mund të debutojë në parasezon kundër Minnesota Wild të premten. Seguin vazhdon programin e rikuperimit pas operacionit më 16 dhjetor për një dëmtim të kryqëzimit të kërcirit të djathtë dhe ishte pjesë e testimeve për t’u vlerësuar si lojtar i mundshëm për ndeshjen. Qendërmbrojtësi i portierisë Jake Oettinger dhe sulmuesi Matt Duchene nuk priten të luajnë të premten; Oettinger u hoq nga një nisje e planifikuar për shkak të ngushtësisë në pjesën e poshtme të trupit, por mungesa e tij nuk pritet të jetë e gjatë. Colin Blackwell, që pësoi një dëmtim të pjesës së poshtme gjatë stërvitjes, nuk pritet të luajë të premten, por po përmirësohet gradualisht.
Për Pittsburgh, Ben Kindel konsiderohet i menduar si “javë pas jave” për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit; ai humbi dy periudhat e fundit në ndeshjen 4-1 kundër Buffalo Sabres dhe po prisnin rezultate shtesë testimesh. Philadelphia po monitoron nga afër gjendjen e sulmuesit Denver Barkey, i cili pësoi një dëmtim të pjesës së poshtme gjatë një ndeshjeje parasezoni ndaj Washington Capitals; Barkey stërviti me fanellë pa kontakt të enjten dhe trajneri Rick Tocchet tha se nëse luan në ndeshjen finale të parasezonit, kjo do të rrisë shanset që ai të jetë në dispozicion për ndeshjen hapëse. Gjithashtu, Nikita Grebenkin do të marrë pjesë në ndeshjen kundër Boston Bruins.
Skuadrat po regjistrojnë ndryshime dhe vlerësime mjekësore ndërsa afrojmë nisjen e sezonit të rregullt, me disa lojtarë që synojnë rikthimin në ndeshjet e parasezonit dhe të tjerë që mbeten në dyshim për shkak të dëmtimeve, sipas nhl.
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