«Nolan: Origins» hapet në Sydney: mbi 150 vepra dhe seria e plotë e Ned Kelly-it ribashkohet pas 60 vjetësh
Galeria e Artit e New South Wales-it i kushton ekspozitën e parë të madhe viteve formuese të Sidney Nolan-it, një prej modernistëve përcaktues të Australisë.
SIDNEY — Art Gallery of New South Wales ka hapur dyert për «Nolan: Origins», ekspozitën e parë të madhe të kushtuar viteve formuese të Sidney Nolan-it (1917–1992), një prej artistëve përcaktues të modernizmit australian. Siç njofton Australian Arts Review, ekspozita bashkon mbi 150 vepra të krijuara nga fundi i viteve 1930 deri në vitin 1953, kur Nolan u largua nga Australia për t’u vendosur në Londër.
Momenti kulmor i ekspozitës është ribashkimi në Sydney, për herë të parë pas më shumë se 60 vjetësh, i serisë së plotë të 27 pikturave të Ned Kelly-it — legjendës australiane që e shndërroi Nolan-in në një emër ikonik. Veprat ekspozohen në të njëjtën mënyrë si në prezantimin e tyre origjinal të vitit 1948, një rikthim historik për publikun australian.
Drejtoresha e Galerisë, Maud Page, thekson se «pak artistë kanë pasur ndikim më të madh në mënyrën si australianët e shohin veten dhe peizazhin sesa Sidney Nolan», ndërsa kuratorja e ekspozitës, Denise Mimmocchi, vlerëson se veprat e përzgjedhura në «Nolan: Origins» janë ndër më krijimtarët në artin australian, shkruan Australian Arts Review.
Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 7 shkurt 2027 dhe shoqërohet nga një program i pasur ngjarjesh publike — biseda, tura të guiduara, punëtori dhe filma — si dhe nga një botim i ri që e shoqëron ekspozitën.
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