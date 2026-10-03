☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 03 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,834 ▼ -0.46% ETH $2,680 ▼ -0.59% XRP $1.4881 ▼ -1.22% SOL $119.6100 ▼ -0.41%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
03 Tet 2026
Breaking
FOKUS – Polonia harton projektligj të ri për gatishmërinë mbrojtëse të shtetit Ernest Muçi: Humbëm, por jemi ende në garë për vendin e parë Trump i kërkon Kongresit dënime të detyrueshme me burg për mashtrimin me Medicare, Medicaid dhe Sigurimet Shoqërore Riaktivizohet vatra e zjarrit në malet e Gjinarit në Elbasan (VIDEO) Turistët e huaj vijojnë të frekuentojnë Alpet edhe në tetor, problem mbeturinat
Menu
Ekspozita

«Nolan: Origins» hapet në Sydney: mbi 150 vepra dhe seria e plotë e Ned Kelly-it ribashkohet pas 60 vjetësh

Galeria e Artit e New South Wales-it i kushton ekspozitën e parë të madhe viteve formuese të Sidney Nolan-it, një prej modernistëve përcaktues të Australisë.

· 2 min lexim

SIDNEY — Art Gallery of New South Wales ka hapur dyert për «Nolan: Origins», ekspozitën e parë të madhe të kushtuar viteve formuese të Sidney Nolan-it (1917–1992), një prej artistëve përcaktues të modernizmit australian. Siç njofton Australian Arts Review, ekspozita bashkon mbi 150 vepra të krijuara nga fundi i viteve 1930 deri në vitin 1953, kur Nolan u largua nga Australia për t’u vendosur në Londër.

Momenti kulmor i ekspozitës është ribashkimi në Sydney, për herë të parë pas më shumë se 60 vjetësh, i serisë së plotë të 27 pikturave të Ned Kelly-it — legjendës australiane që e shndërroi Nolan-in në një emër ikonik. Veprat ekspozohen në të njëjtën mënyrë si në prezantimin e tyre origjinal të vitit 1948, një rikthim historik për publikun australian.

Drejtoresha e Galerisë, Maud Page, thekson se «pak artistë kanë pasur ndikim më të madh në mënyrën si australianët e shohin veten dhe peizazhin sesa Sidney Nolan», ndërsa kuratorja e ekspozitës, Denise Mimmocchi, vlerëson se veprat e përzgjedhura në «Nolan: Origins» janë ndër më krijimtarët në artin australian, shkruan Australian Arts Review.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 7 shkurt 2027 dhe shoqërohet nga një program i pasur ngjarjesh publike — biseda, tura të guiduara, punëtori dhe filma — si dhe nga një botim i ri që e shoqëron ekspozitën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu