Rekord tre-vjeçar: mbrëmja e ankandeve të Sotheby’s në Hong Kong mbledh 96 milionë dollarë
Ankandet e mbrëmjes së 28 shtatorit shënuan rezultatin më të lartë të Sotheby's në Hong Kong që nga vjeshta e 2023-shit, me kryevepra të Nara-së dhe një shitje rekord të vetëm autori kushtuar Foujita-së.
Sotheby’s Hong Kong mbylli ankandet e mbrëmjes së 28 shtatorit me një total të kombinuar prej HK$738,554,400 — rreth 96 milionë dollarë — 35 për qind më shumë se sezoni i kaluar dhe rezultati më i lartë i shtëpisë në Hong Kong që nga vjeshta e vitit 2023, siç njofton Sotheby’s, ndërsa edhe USA Art News e konfirmon tendencën pozitive të tregut aziatik të artit.
Loti kryesor i mbrëmjes ishte «Present» (1994) i Yoshitomo Nara-së — piktura e parë e artistit në pëlhurë që paraqet fëmijën e tij ikonik në figurë të plotë — e cila u shit për HK$71.66 milionë, rreth 9.3 milionë dollarë. Po nga Nara, «The Crated Room in Iceland/Drawing Room» (2009), e parë ndonjëherë në ankand dhe e pashfaqur publikisht prej 17 vjetësh, arriti HK$61.9 milionë, rreth 8.05 milionë dollarë.
Një risi historike shënoi edhe formati i ankandit: për herë të parë Sotheby’s mbajti në Azi një ankand të vetëm autori — «The Foujita Lexicon: Works from the Lewis Collection» — i cili u shit 100 për qind (white-glove), me një total prej HK$67.2 milionë, rreth 8.74 milionë dollarë. Koleksioni i Joe Lewis-it ishte grumbulluar gjatë tre dekadave, ndërsa loti kryesor, «Le rêve (Hommage à La Fontaine)» (1949) e Foujita-së, u shit për 3.38 milionë dollarë kundrejt vlerësimit fillestar 510–765 mijë.
Rekordet e reja të mbrëmjes shtrihen edhe te mjeshtrit evropianë: rekord aziatik për Renoir-in — «Paysage avec figures» (1890–93) u shit për HK$52.14 milionë, rreth 6.78 milionë dollarë, më shumë se dyfishi i vlerësimit — dhe çmimi më i lartë ndonjëherë në Azi për Matisse-in, me «Femme nue» (rreth 1915) që arriti HK$21.03 milionë, rreth 2.73 milionë dollarë. Rekorde të reja artistësh u vendosën edhe për Hu Xiaoyuan-in dhe Li Hei Di-në, ndërsa 100 për qind e lotëve të artistëve japonezë u shitën — «Infinity-Nets» e Kusama-s dhe «Can’t Fly Anymore» e Ishida-s shkuan mbi vlerësimin e lartë. Nuk mungoi as një rekord vietnamez, ai i Vu Cao Dam-it.
Entuziazmin e mbrëmjes e pasqyroi edhe fluksi i publikut: gati 85,000 vizitorë ndoqën në 12 ditë ekspozitën shoqëruese «PSYCHO: Identity Alienation Shadow Duality». Çekiçin e ankandit e mbajti Alex Branczik, kryetari i Artit Modern dhe Bashkëkohor EMEA & Asia i Sotheby’s.
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