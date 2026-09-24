☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 92.32 ▲0.17%
ARI 4,319 ▲0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,214 ▼ -2.53% ETH $2,690 ▼ -2.35% XRP $1.5080 ▼ -6.64% SOL $115.1700 ▼ -2.94%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.32 ▲0.17 % ARI 4,319 ▲0.02 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.32 ▲0.17 % ARI 4,319 ▲0.02 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
Libani jugor nën zjarr: artileria izraelite godet al-Mansourin dhe Zibqinin në agim, shpërthim i fuqishëm trondit Khiam-in Kuvendi mblidhet në seancë plenare, nga angazhimi i FA në Gaza te dy interpelancat urgjente Sulmi terrorist në Banjskë, Kurti: Grupi terrorist nga Beogradi dështoi në sulmin tinëzar, që kishte për qëllim aneksimin e veriut të Kosovës 3 vjet nga rënia e policit Afrim Bunjaku, vendoset gurthemeli i obeliskut në Banjskë Nuk u mbijetoi plagëve nga goditja me thikë, ndërron jetë në spital 49-vjeçari
Menu
Kronika

Nuk u mbijetoi plagëve nga goditja me thikë, ndërron jetë në spital 49-vjeçari

· 1 min lexim
jetë në spital

Ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë 49-vjeçari Kreshnik Cara, i cili mbeti i plagosur me thikë pas një konflikti në rrugën “Sami Frashëri” në kryeqytet.

Pavarësisht ndihmës mjekësore, Cara nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra në pjesën e barkut.

Autori i dyshuar i ngjarjes është identifikuar si shtetasi Toni Nake.

Përmes një njoftimi të dytë, Policia e Shtetit konfirmoi vdekjen e 49-vjeçarit, ndërsa bëri me dije se grupi hetimor vijon veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

“Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë, ju informojmë se shtetasi K. C., 49 vjeç, i cili u plagos me mjet prerës, pavarësisht ndihmës mjekësore të marrë, ka ndërruar jetë në spital. Grupi hetimor vijon veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu