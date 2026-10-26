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26 Tet 2026
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Ukraina

Numri i të plagosurve nga sulmi i natës në Zaporizhzhia rritet në katër

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Pamje arkiv: ndërtesë banimi e shkatërruar nga bombardimet ruse në Zaporizhzhia (Foto: DSNS e Ukrainës, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)
Pamje arkiv nga Zaporizhzhia

Numri i të plagosurve nga sulmi rus i natës mbi qytetin e Zaporizhzhias është rritur në katër persona.

Siç njofton Ukrinform, duke iu referuar njoftimit në Telegram të ushtruesit të detyrës së kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, Mykhailo Semikin, mes të plagosurve janë dy gra, 22 dhe 30 vjeçe, dhe dy burra, 40 dhe 61 vjeç.

«Numri i të plagosurve në pasojë të sulmit të natës së armikut u rrit në katër persona», ka theksuar Semikin në njoftimin e tij.

Natën e 26 tetorit armiku goditi qytetin e Zaporizhzhias. Nga sulmi u dëmtuan shtëpi private, automjete dhe një ndërtesë tregtare, ndërsa në vendin e njërës prej goditjeve shpërtheu zjarr. Në njoftimet e para raportohej vetëm një person i plagosur, ndaj bilanci i përditësuar e çon numrin e të lënduarve në katër.

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