☁️
Tiranë 11°C · Vranët 26 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 101.19 ▼2.01%
ARI 4,026 ▲0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $80,231 ▼ -0.43% ETH $2,324 ▼ -1.15% XRP $1.2902 ▼ -0.93% SOL $101.4200 ▼ -0.47%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.19 ▼2.01 % ARI 4,026 ▲0.45 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.19 ▼2.01 % ARI 4,026 ▲0.45 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
26 Tet 2026
Breaking
Zjarre pas granatimeve ruse në rajonin e Chernihivit, dy të plagosur Numri i të plagosurve nga sulmi i natës në Zaporizhzhia rritet në katër BRAZIL – Lula fiton presidencialet, Bolsonaro kërkon anulimin e zgjedhjeve Ngecin investimet publike, vetëm 36% e planit në 9 muaj, 1.2 mld euro duhet të shpenzohen në 3 muaj Arlinda Zekaj kërkoi llogaridhënie tri ditë para vrasjes, Prokuroria konfirmon se nisi shqyrtimin e parashtresës
Menu
Ukraina

Kryetari i Sejmit polak: kërcënimi nga Rusia po rritet, veprimet e saj duhen ndjekur çdo ditë

· 2 min lexim
Avion luftarak F-16 i Forcës Ajrore Polake
Avion luftarak F-16 i Forcës Ajrore Polake. Foto: Ministria Polake e Mbrojtjes
Avion luftarak F-16 i Forcës Ajrore Polake
Avion luftarak F-16 i Forcës Ajrore Polake. Pamje arkiv

Kryetari (Mareshali) i Sejmit të Polonisë, Włodzimierz Czarzasty, ka bërë thirrje që veprimet e Rusisë të ndiqen çdo ditë, duke theksuar se kërcënimi nga ana e saj po rritet, megjithëse nuk ka arsye për panik, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Radios Polake.

Deklaratën Czarzasty e bëri gjatë kongresit të partisë “E Majta” në Rzeszów. “Aktualisht nuk ka një kërcënim të tillë për Poloninë, që këtu të hyjnë trupa dhe të fillojë lufta. Unë nuk mbjell panik, por një politikan përgjegjës duhet të shohë se dy kilometra larg kufirit polak një dron reaktiv goditi me saktësi një lokomotivë. Ai duhet të shohë se papritur vërejmë dronë në plazhet e Detit Baltik. Ai duhet t’i shohë të gjitha provokimet”, deklaroi kryetari i Sejmit.

Czarzasty iu drejtua edhe presidentit të Polonisë, Karol Nawrocki, me thirrjen që të mos pohojë se nuk e vëren rritjen e kërcënimit nga Rusia.

Sipas Ukrinform, me këtë deklaratë Czarzasty reagoi ndaj intervistës së Nawrockit për gazetën Rzeczpospolita, në të cilën presidenti polak tha se “nuk sheh ndryshim thelbësor të nivelit të kërcënimit rus”.

Artikulli kujton gjithashtu se kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, ka lënë të kuptohet se Rusia mund t’i drejtohet përshkallëzimit ende para Krishtlindjes, duke përfshirë shtimin e sabotimeve dhe provokimeve në Poloni.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu