Kryetari i Sejmit polak: kërcënimi nga Rusia po rritet, veprimet e saj duhen ndjekur çdo ditë
Kryetari (Mareshali) i Sejmit të Polonisë, Włodzimierz Czarzasty, ka bërë thirrje që veprimet e Rusisë të ndiqen çdo ditë, duke theksuar se kërcënimi nga ana e saj po rritet, megjithëse nuk ka arsye për panik, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Radios Polake.
Deklaratën Czarzasty e bëri gjatë kongresit të partisë “E Majta” në Rzeszów. “Aktualisht nuk ka një kërcënim të tillë për Poloninë, që këtu të hyjnë trupa dhe të fillojë lufta. Unë nuk mbjell panik, por një politikan përgjegjës duhet të shohë se dy kilometra larg kufirit polak një dron reaktiv goditi me saktësi një lokomotivë. Ai duhet të shohë se papritur vërejmë dronë në plazhet e Detit Baltik. Ai duhet t’i shohë të gjitha provokimet”, deklaroi kryetari i Sejmit.
Czarzasty iu drejtua edhe presidentit të Polonisë, Karol Nawrocki, me thirrjen që të mos pohojë se nuk e vëren rritjen e kërcënimit nga Rusia.
Sipas Ukrinform, me këtë deklaratë Czarzasty reagoi ndaj intervistës së Nawrockit për gazetën Rzeczpospolita, në të cilën presidenti polak tha se “nuk sheh ndryshim thelbësor të nivelit të kërcënimit rus”.
Artikulli kujton gjithashtu se kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, ka lënë të kuptohet se Rusia mund t’i drejtohet përshkallëzimit ende para Krishtlindjes, duke përfshirë shtimin e sabotimeve dhe provokimeve në Poloni.
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