Nvidia zoton 250 milionë dollarë për kërkimin e sigurisë së inteligjencës artificiale në Britani
Prodhuesi amerikan i çipave do të dhurojë burime kompjuterike me vlerë 250 milionë dollarë gjatë pesë viteve për kërkimin britanik mbi sigurinë e agjentëve të inteligjencës artificiale, me përfitues laboratorë të drejtuar nga Oxford dhe UCL, si dhe Imperial College London.
Prodhuesi amerikan i çipave Nvidia njoftoi të mërkurën se do të dhurojë burime kompjuterike me vlerë 250 milionë dollarë gjatë pesë viteve të ardhshme për të mbështetur kërkimin mbi sigurinë e agjentëve të inteligjencës artificiale në Mbretërinë e Bashkuar, siç njofton Reuters.
Sipas raportimit të Reuters, zotimi parashikon qasje kompjuterike me vlerë 50 milionë dollarë në vit. Një pjesë e këtyre burimeve do t’u shkojë laboratorit BOLD, të drejtuar nga Universiteti i Oxford-it, laboratorit SOFAIR, të drejtuar nga UCL, si dhe Imperial College London.
Mbështetja synon fushën e sigurisë së sistemeve agjentike — programe të inteligjencës artificiale që veprojnë në mënyrë gjithnjë e më autonome për të kryer detyra komplekse — një drejtim ku kërkuesit britanikë po punojnë për mënyra testimi, kontrolli dhe mbikëqyrjeje përpara se këto sisteme të përhapen gjerësisht.
Vendimi i Nvidia-s vjen në një moment kur qeveritë dhe universitetet evropiane kërkojnë më shumë kapacitet kompjuterik vendas për kërkimin e sigurisë, ndërsa garën për modelet më të fuqishme e udhëheqin një grusht kompanish amerikane të teknologjisë.
Për laboratorët përfitues, qasja e garantuar shumëvjeçare në fuqi llogaritëse do të thotë eksperimente më të mëdha dhe testime më të gjera sigurie, pa varësinë nga ndarjet afatshkurtra të burimeve që shpesh e ngadalësojnë kërkimin akademik.
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