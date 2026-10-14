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14 Tet 2026
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Teknologji

LSEG bashkohet me Nvidia-n për përpunimin më të shpejtë të të dhënave të tregut

Grupi i Bursës së Londrës njoftoi partneritetin me Nvidia-n për t'u mundësuar institucioneve financiare të përpunojnë dhe analizojnë më shpejt dhe në shkallë të gjerë vëllimet e mëdha të të dhënave historike të tregtisë, të njohura si Tick History.

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Grupi i Bursës së Londrës (LSEG) njoftoi të mërkurën se ka lidhur partneritet me prodhuesin amerikan të çipave Nvidia, siç njofton Reuters, për t’i ndihmuar institucionet financiare të përpunojnë dhe analizojnë më shpejt vëllimet e mëdha të të dhënave të tregut.

Sipas raportimit të Reuters, bashkëpunimi synon në veçanti të dhënat Tick History — arkivat e detajuara historike të çmimeve dhe tregtisë — të cilat bankat, fondet dhe firmat e tregtimit i përdorin për analiza, testim strategjish dhe përmbushje rregullatore, por që janë gjithnjë e më të rënda për t’u përpunuar në shkallë të gjerë.

Përshpejtimi i këtyre analizave ka rëndësi praktike: sa më shpejt një institucion të përpunojë historikun e tregut, aq më shpejt mund të testojë modele rreziku dhe strategji tregtimi përpara se t’i zbatojë me para reale.

Partneriteti është edhe një shenjë tjetër se si Nvidia po e shtrin praninë e saj përtej qendrave të të dhënave të inteligjencës artificiale, drejt infrastrukturës financiare, ku kërkesa për fuqi llogaritëse po rritet paralelisht me vëllimin e të dhënave.

Reuters vë në dukje se LSEG është klienti më i madh i tij, pasi agjencia i furnizon me lajme platformën e saj Workspace dhe produkte të tjera të të dhënave — një kontekst që e bën bashkëpunimin pjesë të garës më të gjerë për shpejtësi në tregjet financiare.

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