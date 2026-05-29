EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
BTC $73,810 ▲ +0.75% ETH $2,012 ▲ +1.34% XRP $1.3210 ▲ +2.59% SOL $82.4500 ▲ +1.99%
Maqedonia

OBRM-PDUKM: Filipçe ndan të njëjtin qëndrim si Petrova Çamova, do të negociojë me Evropën për interesat e Bullgarisë

· 2 min lexim

Venko Filipçe dhe Ministrja e Jashtme bullgar janë të të njëjtit mendim, duke thënë se ata negociuan për Maqedoninë me Evropën, jo me Bullgarinë, akuzojnë sot nga OBRM-PDUKM.

“Megjithatë, Venko Filipçe gjithashtu beson fuqimisht se ndryshimet kushtetuese duhet të zbatohen pa asnjë garanci për Maqedoninë në rrugën e integrimit evropian.

Kjo do t’i lejonte Bullgarisë të vazhdonte të vendoste veton ndaj Maqedonisë.

Filipçe gjithashtu ndan të njëjtin qëndrim me Viktor Stojanov nga Fondacioni “Maqedonia”, i cili synon të përhapë propagandën bullgare, gjuhën e urrejtjes kundër maqedonasve dhe të mohojë identitetin maqedonas në Maqedoni.

Kjo u bë e qartë pasi një foto e Rubin Zemon në një tryezë të rrumbullakët me të njëjtin Viktor Stojanov u publikua për publikun. Zemon ishte pjesë e Bordit Ekzekutiv të LSD-së, i emëruar nga Filipçe, dhe një njeri i Zaev, dhe deklaroi publikisht se për të Goce Dellçev është i parëndësishëm.

Filipçe nuk tha asgjë për asnjërën nga dy situatat që lidhen me Rubin Zemon, as nuk u distancua prej tij.

Qëndrimet e Kryeministrit të ri të Bullgarisë, Rumen Radev, janë të qarta, se gjuha maqedonase është një dialekt i bullgarishtes, revolucionarët maqedonas janë bullgarë dhe se populli maqedonas dhe bullgar janë të njëjtë, vetëm në dy shtete.

Qytetarët i kanë dërguar mesazhe LSD-së dhe Filipçes disa herë gjatë zgjedhjeve. Në vend që të merren me bullgarizimin e Maqedonisë, me relativizimin e identitetit maqedonas dhe të përpiqen ta shesin atë si një histori evropiane, LSD-ja dhe Filipçe duhet të fillojnë të merren me gjërat në shtëpi”, thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/

