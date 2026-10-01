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Film

Obsession i Curry Barker synon Golden Globes si komedi: fokusohet në kategorinë Musical or Comedy, jo Drama

Horrori që kushtoi 750 mijë dollarë dhe fitoi mbi 500 milionë dollarë në gjithë botën do të garojë në kategorinë Musical or Comedy të Golden Globes; komiteti i çmimit mund ta miratojë ose ta rrëzojë këtë kategorizim.

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Filmi horror “Obsession” do të kërkojë nominimin e tij në Golden Globes jo në kategorinë e dramës, por në atë të komedisë apo musical-it — një zgjedhje e papritur që ka shkaktuar reagime në botën e kinemasë, siç njofton The Hollywood Reporter.

Vendimi u mor nga kompania shpërndarëse Focus Features, që e sjell filmin në SHBA, dhe përfaqëson një lëvizje taktike: horrrori i Curry Barker, i realizuar me një buxhet modest prej vetëm 750 mijë dollarësh, është kthyer në një fenomen botëror duke arkëtuar mbi 500 milionë dollarë në të gjithë globin, dhe tashmë po synon të depërtojë në sezonin e çmimeve.

Kategorizimi në Musical or Comedy është një vendim që nuk është i panjohur në historinë e Golden Globes. Filma me tone të errëta si “Get Out”, “The Banshees of Inisherin”, “Triangle of Sadness”, “Poor Things”, “The Substance” dhe “Bugonia” janë nominuar më parë në këtë kategori; “The Banshees of Inisherin” dhe “Poor Things” e fituan atë, duke siguruar më pas edhe nominimin për Oscar në kategorinë Best Picture.

Parashikohet se në kategorinë Musical or Comedy “Obsession” do të përballet me filma si “Wild Horse Nine”, “The Invite”, “Club Kid”, “The Debut” dhe “Michael”. Ndërkohë, aktorja Inde Navarrette do të garojë gjithashtu në kategorinë aktoriale të komedisë/musical-it, ku pritet të ketë përballë ndër të tjera Julianne Moore për rolin e saj në “The Debut”.

Megjithatë, asgjë nuk është ende e sigurt: një komitet i Golden Globes do të shqyrtojë kategorizimin dhe mund ta miratojë ose ta rrëzojë atë, duke e zhvendosur eventualisht filmin në kategorinë e dramës.

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