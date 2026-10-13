«Oh, Mary!» thyen sërish rekordin e Lyceum Theatre: 1.59 milionë dollarë në një javë me Bowen Yang në skenë
Komedia e Cole Escola-s regjistron javën më fitimprurëse në historinë 121-vjeçare të teatrit historik të Broadway-t, ndërsa biletat janë në shitje deri në korrik 2027.
Rekordi ra sërish në Lyceum Theatre. Komedia «Oh, Mary!» ka grumbulluar 1,592,306 dollarë në javën që përfundoi të dielën, më 11 tetor, duke shënuar javën më fitimprurëse si për vetë shfaqjen, ashtu edhe për teatrin historik të Broadway-t, siç njofton BroadwayWorld.
Në qendër të këtij suksesi qëndron Bowen Yang, aktori dhe komediani i njohur nga «Saturday Night Live» dhe drejtues i podcast-it «Las Culturistas», i cili debutoi në Broadway më 15 shtator në rolin e Mary Todd Lincoln-it. Yang e ka zgjatur tashmë angazhimin e tij të kufizuar deri më 17 janar 2027, ndërsa biletat për produksionin janë në shitje deri më 10 korrik 2027.
Shifrat e fundit vazhdojnë një seri të jashtëzakonshme për këtë produksion. Që nga hapja në Lyceum Theatre më 11 korrik 2024, «Oh, Mary!» u bë shfaqja e parë në historinë 121-vjeçare të teatrit që kaloi 1 milion dollarë brenda një jave të vetme — dhe që atëherë e ka thyer rekordin e vet plot 15 herë, sipas BroadwayWorld.
Shfaqja është shkruar nga Cole Escola, fitues i çmimit Tony 2025 dhe vetë protagonisti origjinal i saj, ndërsa regjinë e mban Sam Pinkleton, gjithashtu fitues i Tony-t 2025. Krah Yang-ut në skenë janë Phillip James Brannon si bashkëshorti i Mary-t, Barrett Foa si mësuesi i saj, Bianca Leigh si shoqëruesja dhe Tony Macht si asistenti i bashkëshortit, së bashku me Hannah Solow, Martin Landry, Julian Manjerico, Jackie Sanders, Sean Peter Forte dhe Sam Gravitte.
Suksesi i «Oh, Mary!» nuk ndalet në Broadway: produksioni i West End-it, fitues i çmimit Olivier, vazhdon shfaqjet në Trafalgar Theatre të Londrës, ndërsa turneu i Amerikës së Veriut nisi në Hartford më 19 shtator dhe ka shpallur qytete të reja për sezonin 2027–2028. Një regjistrim live i shfaqjes, i filmuar në West End, do të shfaqet premierë në HBO në vitin 2027.
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