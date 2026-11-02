Open Stage 2026/ FSHF organizon edicionin e 4-t për talentet shqiptare nga e gjithë bota
Federata e Futbollit do të organizojë në muajin dhjetor edicionin e katërt të aktivitetit “Open Stage”, një nismë që tashmë është kthyer në traditë dhe synon të afrojë pranë ekipeve kombëtare talentet e reja shqiptare që jetojnë jashtë vendit.
Aktiviteti u drejtohet futbollistëve të lindur në vitet 2011, 2012 dhe 2013, të cilët jetojnë në Europë, SHBA dhe vende të tjera të botës. Përmes seancave stërvitore dhe vlerësimit nga stafi teknik i FSHF-së, synohet evidentimi i talenteve të reja dhe identifikimi i lojtarëve me potencial për t’u integruar në ekipet kombëtare të moshave.
Seancat do të zhvillohen në ambientet e Shtëpisë së Futbollit në Tiranë, sipas këtij kalendari:
* 7 dhjetor–Futbollistët e lindur në vitin 2011, ora 09:00
* 8 dhjetor–Futbollistët e lindur në vitin 2012, ora 09:00
* 9 dhjetor–Futbollistët e lindur në vitin 2013, ora 09:00
Të gjithë futbollistët e interesuar duhet të paraqiten me certifikatë mjekësore dhe leje nga klubi ku janë të regjistruar.
Aplikimet për pjesëmarrje janë të hapura deri më 1 dhjetor 2026. Futbollistët që dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij aktiviteti duhet të plotësojnë formularin e aplikimit.
Përmes “Open Stage”, FSHF vijon të forcojë lidhjen me futbollistët e rinj shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, duke u krijuar mundësinë të tregojnë potencialin e tyre dhe të afrohen me fanellën kuqezi.
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