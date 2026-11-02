Presidenti gjerman zbulon qëndrimin e Pekinit: Kina s’ka interes për samitin trepalësh me SHBA-në dhe Rusinë për Ukrainën
Kina nuk ka shprehur asnjë interes për të mbajtur një samit trepalësh me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara mbi luftën në Ukrainë, sipas Presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier , i cili tha se Pekini e sheh konfliktin si një çështje evropiane dhe për këtë arsye vendet evropiane duhet të përfshihen drejtpërdrejt në negociata.
Në një intervistë me transmetuesin publik gjerman ARD , Steinmeier shpjegoi se ai ngriti mundësinë e një samiti të fokusuar në Ukrainë me Presidentin kinez Xi Jinping gjatë takimit të tyre në Pekin të premten.
Edhe pse udhëheqësit e tre superfuqive, SHBA, Rusia, Kin, pritet të marrin pjesë në samitin e ardhshëm të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqëso, APEC, në Shenzhen, përgjigjja e Xi nënkuptonte se çështja ukrainase nuk do të ishte në axhendën e një takimi të mundshëm trepalësh, sipas Steinmeier .
“Nga perspektiva e tij, nuk ka absolutisht asnjë përgatitje për një samit mbi Ukrainën, me pjesëmarrjen e SHBA-së, Rusisë dhe Kinës ”, tha presidenti gjerman, duke shtuar: “Ai e bëri të qartë se ky është një konflikt evropian, në të cilin evropianët duhet të jenë gjithashtu në tryezën e negociatave”.
Në fakt, Steinmeier tha se presidenti kinez dukej i befasuar kur ngriti mundësinë e një samiti posaçërisht për Ukrainën.
“Mund ta shihnit surprizën në fytyrën e tij “, tha ai.
Diskutimi erdhi mes raportimeve se Xi Jinping mund të takohet me Presidentin rus Vladimir Putin dhe Presidentin e SHBA-së Donald Trump në margjinat e samitit të APEC-ut , i cili është planifikuar për në mesin e nëntorit.
Putin ka sugjeruar një takim trepalësh mbi çarmatimin bërthamor. Trump është shprehur pozitiv për një iniciativë të tillë, duke thënë se do të ishte i hapur edhe për të diskutuar çështje të tjera, “si Ukraina”.
Më 25 tetor, këshilltari i politikës së jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, tha se përgatitjet për samitin trepalësh kishin filluar tashmë. Duke folur për televizionin shtetëror rus Vesti , Ushakov tha se Moska, Pekini dhe Uashingtoni kishin rënë dakord në parim për të mbajtur takimin.
Sipas planit që ai përshkroi, takimi do të mbahet në margjinat e takimit të liderëve të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor më 18-19 nëntor në Shenzhen të Kinës.
Ushakov përmendi gjithashtu mundësinë e një takimi midis delegacioneve nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina në nëntor, duke specifikuar se një takim i tillë do të ishte i natyrës eksploruese, me qëllim sqarimin e qëndrimeve të palëve të përfshira.
Mundësia e një takimi midis Trump , Putin dhe Xi Jinping ka ngritur pyetje në lidhje me rolin që do të luajnë Ukraina dhe vendet evropiane në bisedimet që mund të ndikojnë në të ardhmen e luftës në Evropën Lindore.
Volodymyr Zelensky e ka bërë të qartë vazhdimisht se asnjë vendim në lidhje me Ukrainën nuk mund të merret pa pjesëmarrjen e Kievit.
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