Opozita kurde: Irani goditi bazat tona në Irak për të tretën ditë radhazi
PAK thotë se rrëzoi një dron iranian pranë bazës Chamshar në rrugën Erbil-Duhok, ndërsa KDPI raporton sulm në Balisan; sulmet pasuan goditjen me raketa të kampit të Komalës në Zirgwez të hënën
Partia e Lirisë së Kurdistanit (PAK) deklaroi të mërkurën se ka rrëzuar një dron iranian që synonte bazën e saj në Chamshar, përgjatë rrugës Erbil-Duhok në Kurdistanin irakian. Sipas liderit të grupit, Rebaz Sharifi, i cili foli për televizionin Rudaw, nga sulmi nuk pati viktima.
Partia Demokratike e Kurdistanit të Iranit (KDPI), grupi më i madh disident kurd iranian, njoftoi se një nga bazat e saj në rajonin Balisan, në verilindje të Erbilit, u godit gjithashtu nga një dron vetëvrasës herët të mërkurën. Edhe në këtë rast nuk raportohet për të plagosur.
Sulmet shënojnë ditën e tretë radhazi të goditjeve iraniane ndaj grupeve disidente kurde në rajonin autonom të Kurdistanit, një fushatë që nisi të hënën me një sulm me raketa ndaj kampit familjar të Komalës në Zirgwez, në provincën Sulaimani, ku u shkaktuan vetëm dëme materiale.
Teherani i konsideron grupet e armatosura kurde iraniane me bazë në Irakun verior si organizata terroriste dhe i akuzon se shërbejnë interesave perëndimore dhe izraelite. Sulmet e këtij muaji pasojnë përshkallëzimin e luftës SHBA-Izrael kundër Iranit dhe kanë goditur vazhdimisht kampet e PDKI-së, PAK-ut, Komalës dhe organizatave të tjera.
Burimi: Al Jazeera — liveblog-u i luftës me Iranin (16 shtator 2026) / Rudaw. Link: aljazeera.com
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