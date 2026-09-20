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20 Sht 2026
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Bota

Osmani në New York, takon djalin e Trumpit

· 1 min lexim

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po qëndron në New York për takime në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, paralelisht me kryeministrin Albin Kurti. Osmani ka marrë pjesë në hapjen e “Qatar Economic Forum, Powered by Bloomberg”, me ftesë të Kryeministrit të Shtetit të Katarit dhe Bloomberg.

Në fotografitë e postuara në Facebook, shihet se Osmani është përshëndetur edhe me djalin e Presidentit Trump, Donald Trump Jr.

“Prania në këto organizime është mundësi për të forcuar partneritetet ndërkombëtare, për të kërkuar përkrahje për Kosovën dhe për të hapur horizonte të reja për investime dhe zhvillim. Kosova duhet gjithnjë të jetë aty ku diskutohen dhe ndërtohen mundësitë e së ardhmes”, ka shkruar Osmani.

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