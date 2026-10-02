Pakistani dënon sulmin e Huthi-t ndaj stacionit elektrik në Medinë; takim në Riad javën tjetër për sulmet ndaj Arabisë Saudite
Ministri i Jashtëm pakistanez njoftoi se takimi i Komitetit Strategjik të Mbrojtjes në kuadër të Paktit të Mekës do të përqendrohet te sulmet e Huthi-t, ndërsa grupi mohon se synoi centralin që furnizon xhaminë e Profetit.
Pakistani dënoi ashpër sulmin që i atribuohet Huthi-t të Jemenit ndaj një stacioni shpërndarës të energjisë elektrike në Medinë të Arabisë Saudite, duke e cilësuar atë “provokim të rëndë” dhe kërcënim për paqen dhe sigurinë rajonale, siç raporton agjencia Anadolu në përditësimet e drejtpërdrejta të Al Jazeera-s për luftën SHBA–Iran.
Në deklaratën e publikuar në X nga Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit thuhet se Islamabadi “i bën thirrje për t’i dhënë fund menjëherë dhe pa kushte veprimeve të tilla të pamatura”.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Pakistanit njoftoi se një takim në Riad javën e ardhshme do të përqendrohet te sulmet e Huthi-t në Arabinë Saudite, sipas një alarmi të agjencisë Reuters. Në një njoftim të dytë, Reuters tha se takimi i Komitetit Strategjik të Mbrojtjes Politike në kuadër të Paktit të Mekës do të mbahet së shpejti në Riad.
Huthi-t mohuan se sulmuan centralin që furnizon me energji xhaminë e Profetit në Medinë. Një burim ushtarak i Huthi-t, i cituar nga agjencia e tyre e lajmeve Saba, e quajti pretendimin “gënjeshtër” që synon të mbulojë, sipas tij, dështimin e Arabisë Saudite për të provuar akuzën e mëparshme se Huthi-t kishin synuar qytetin e shenjtë të Mekës. Riadi pretendon se sulmi në Medinë ishte pjesë e përpjekjeve të përsëritura të Huthi-t për të synuar dy xhamitë e shenjta.
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