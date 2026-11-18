Papa Leo pëson një tjetër incident në Peru (VIDEO)
Vizita e Papa Leos në Peru është shoqëruar me dy incidente. Pas një episodi ku u godit pranë syrit nga një rruzare e hedhur nga një besimtar, Papa ka përjetuar një tjetër incident, këtë herë brenda makinës me të cilën po udhëtonte.
Gjatë lëvizjes me autokolonë, shoferi i makinës që transportonte Papën frenoi papritur për të shmangur përplasjen me një motoçikletë. Si pasojë e frenimit të fortë, Papa Leo goditi kokën në mbështetësen e kokës së sediljes së përparme.
Në pamjet filmike, që tregojnë momentin e incidentit në qytetin e Callao-s, dëgjohen besimtarët e mbledhur për të parë udhëheqësin e Kishës Katolike Romake duke bërtitur, teksa ai godet kokën.
Nuk është ende e qartë nëse Papa kishte vendosur rripin e sigurimit. Në video, ai shihet duke i thënë diçka shkurt shoferit.
Papa Leo u kthye në Romë të martën në mëngjes, pas një turneu 12-ditor në Amerikën Latine, i cili përfundoi në Peru. Ai është shtetas i këtij vendi dhe e konsideron atë shtëpinë e tij të dytë.
“Ndihesha si në shtëpi dhe ju më kujtuat se Kisha është vërtet një familje”, u shpreh Papa Leo përpara se të hipte në avion, sipas Vatican News.
Pope Leo smacks face against chair when motorcade brakes suddenly. 🎥: NoticieroSLV https://t.co/YHLE0K9ohh
🚨 Pope Leo XIV has been HIT IN THE FACE in Peru Someone THREW A ROSARY and it struck the pope https://t.co/9elovtd88Z
Papa Leo XIV ka një lidhje të veçantë me Perunë, ndonëse nuk ka lindur atje. Ai ka jetuar dhe ka shërbyer për shumë vite në këtë vend të Amerikës së Jugut, ku ka ndërtuar një pjesë të rëndësishme të jetës së tij fetare.
Para se të zgjidhej Papë, ai ishte misionar dhe më pas ipeshkëv në Peru. Për këtë arsye, vendi e konsideron atë një figurë shumë të afërt.
Konkretisht:
Pra, Papa Leo XIV është me origjinë amerikane, por ka edhe shtetësi peruane. Ai e konsideron Perunë atdheun e tij të dytë dhe ka lidhje veçanërisht të forta me qytetin e Chiclayos.
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