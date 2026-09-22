«Paper Tiger» i James Gray me Adam Driver: poster-i i ri shpall trailer-in, thriller-i krimi drejt Oscar-it
Posteri i ri i thriller-it krimi të James Gray me Adam Driver, Scarlett Johansson dhe Miles Teller njofton trailer-in e parë më 22 shtator — filmi që po shihet si kandidati i madh i Oscar-it.
“Paper Tiger”, filmi i ri i regjisorit James Gray, ka publikuar posterin zyrtar dhe, përmes llogarisë zyrtare në X, ka njoftuar: “PAPER TIGER trailer tomorrow” — trailer-i i parë mbërrin më 22 shtator. Posteri, i punuar në stil pikturimi, sjell në montazh tre protagonistët — Adam Driver, Scarlett Johansson dhe Miles Teller — me sloganin “All debts are paid in blood”.
“Paper Tiger” është thriller-i i ri krimi i James Gray (“Ad Astra”, “Armageddon Time”), rikthimi i tij te historitë kriminale të Nju Jorkut, gjinia që i dha emër në fillimet e karrierës. Filmi pati premierën në konkursin kryesor të Festivalit të Kanës 2026 dhe ka ngjallur menjëherë zëra të fuqishëm për Oscar, duke mbajtur aktualisht vlerësimin 83% në Rotten Tomatoes.
Ngjarja zhvillohet në Queens të Nju Jorkut, në vitin 1986. Gary Pearl (Adam Driver), ish-oficer policie, e tërheq vëllanë e tij inxhinier Irwin Pearl (Miles Teller) në një “mundësi biznesi”; skema lidhet me mafien ruse dhe shndërrohet në një makth dhune e korrupsioni që kërcënon gjithë familjen. Scarlett Johansson interpreton Hester Pearl, bashkëshorten e Irwin-it.
Gray e ka shkruar dhe e ka drejtuar vetë filmin 115-minutësh; shpërndarjen në Amerikën e Veriut e ka marrë përsipër kompania Neon. “Paper Tiger” do të dalë fillimisht në një numër të kufizuar kinemash më 13 nëntor dhe do të zgjerohet në të gjithë SHBA-në më 20 nëntor.
Xhirimet u zhvilluan në Nju Xhersi gjatë vitit 2025, ndërsa buxheti i filmit raportohet rreth 15 milionë dollarë.
Adam Driver, protagonisti i “Paper Tiger”. Foto: Wikimedia Commons (licencë e lirë CC).
Burimi: ComingSoon.net
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