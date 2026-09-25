Pappa al pomodoro — supa tradicionale toskane me domate, bukë dhe bazilik
Një supë e ngrohtë, kremoze dhe plot shije nga Toscana, e lindur nga buka e thatë e ditës së kaluar — e thjeshtë, ekonomike dhe e paharrueshme.
Për 4 persona
PËRBËRËSIT:
- 500 g domate të freskëta të pjekura (ose 400 g domate të konservuara, të qëruara)
- 250 g bukë toskane ose bukë fshati e fortë (pa kripë), e prerë në copa
- 1 qepë e vogël, e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 tufë bazilik i freskët
- 6 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 500 ml lëng perimesh (ose ujë i nxehtë)
- 1 lugë çaji sheqer (nëse domatet janë të tharta)
- kripë dhe piper i zi sipas shijes
PËRGATITJA:
- Ngroh vajin e ullirit në një tenxhere të madhe. Kaurrdis qepën për rreth 5 minuta derisa të zbutet, pastaj shto hudhrën dhe kaurrdis edhe 1 minutë.
- Shto domatet e prera (ose të konservuarat e shtypura), sheqerin dhe pak kripë. Ziej për 15–20 minuta mbi zjarr mesatar, derisa salca të trashet.
- Shto copat e bukës dhe lëngun e perimeve. Përziej mirë dhe ziej edhe 10–15 minuta mbi zjarr të ulët, duke e shtypur bukën me lugë druri, derisa supa të bëhet kremoze.
- Hiqe nga zjarri, shto gjethet e bazilikit të grisura me dorë dhe 2 lugë vaj ulliri të freskët. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 10 minuta.
- Servireni të ngrohtë (jo shumë të nxehtë), me një fije vaj ulliri dhe gjethe baziliku sipër.
Koha: 15 min përgatitje + 30 min gatim. Porcione: 4.
Foto: Wikimedia Commons / Catia Giaccherini (CC BY-SA 3.0)
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