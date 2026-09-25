Parashikimet për lirinë e tregut në MLB 2026: tre picherë që priten të ndryshojnë balancën
Paqartësitë rreth mundësisë së një bllokade e bëjnë të vështirë parashikimin e tregut të agjentëve të lirë në MLB këtë dimër, por përsëri priten disa picherë që mund të përcaktojnë lotet e shumë ekipeve. Midis tyre spikat Tarik Skubal si emri më i madh, ndërsa të tjerët ofrojnë alternativa të forta për të përforcuar një rotacion.
Siç raporton Bleacher Report, Freddy Peralta pati një sezon kontradiktor: transferimi te New York Mets nuk rezultoi i suksesshëm, teksa ai kaloi më pas te Tampa Bay në afatin e transferimeve dhe aty rifitoi disa ritme. Në pjesën e tij me Rays ka pasur nëntë startime me ERA rreth 3.60 dhe WHIP 0.980, shifra që përmirësojnë disa nga statistikat e 2025-s. Pavarësisht rënies së strikeout-eve këtë sezon, Peralta ka histori me mbi 200 goditje të kundërshtarëve në tre sezonet e mëparshme; për këtë shkak, shumë ekipe mund të preferojnë ta nënshkruajnë fillimisht me një marrëveshje të shkurtër “prove”. Parashikim: Peralta nënshkruan një kontratë dyvjeçare me San Diego Padres.
Trevor Rogers ka pasur luhatje gjatë karrierës — disa sezone dominues dhe të tjerë të pasigurt —, por shifrat e fundit japin shpresë. Ai regjistroi në 2025 një ERA 1.81 në 109.2 ndeshje, ndërsa që nga fillimi i qershorit të këtij viti ka pasur një ERA 2.92 në 117 inning me 115 strikeout dhe vetëm 21 walks. Ndërkohë që konsistenca e tij mbetet shqetësuese, mosha (do të mbushë 29 vjet në nëntor) e bën atë një kandidat tërheqës për një marrëveshje me afat më të gjatë nëse klubi është i gatshëm të pranojë disa rreziqe. Parashikim: Rogers firmos një kontratë katërvjeçare me Toronto Blue Jays.
Tarik Skubal mbetet emri më i shquar ndër picherët e lirë, edhe pse ky sezon nuk ka qenë po aq dominues sa dy sezonet e mëparshme kur ai fitoi Çmimin Cy Young. Skubal iu nënshtrua një proceduri për bërryl dhe u transferua nga Detroit te Los Angeles gjatë sezonit, por përplasi përsëri rezultate të forta gjatë periudhave të shëndosha. Në tre e më shumë se sezonet e fundit ai ka një ERA rreth 2.50 në 619.1 inning me 10.9 K/9 kundrejt 1.6 BB/9; nëse është plotësisht në formë, mund të jetë një nga picherët më dominues në MLB. Aksi me fonde të mëdha do të jenë të interesuar dhe oferta totale mund të kalojë 400 milionë dollarë, ndërsa nëse zgjidhet një kontratë më e shkurtër, paga mesatare vjetore mund të sfidojë rekordin prej 43.33 milionë dollarësh. Parashikim: Skubal firmos një kontratë 10-vjeçare dhe qëndron në Los Angeles, sipas Bleacher Report.
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