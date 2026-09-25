Partia Rome në Serbi rishikon vendimin për dalje të pavarur në zgjedhjet e 25 tetorit
Romska partija e Srđan Šajnit do të rishqyrtojë vendimin e 13 shtatorit për garim të pavarur në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, në një kohë kur tre partitë e tjera rome kanë nënshkruar marrëveshje për dalje të përbashkët.
Partia Rome (Romska partija) në Serbi ka njoftuar se do ta rishikojë vendimin e saj për të garuar e vetme në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, duke hapur derën për një kthesë të mundshme të qëndrimit vetëm disa javë para votimit.
Vendimi për rishikim shënon një ndryshim nga qëndrimi i shpallur rreth dy javë më parë, më 13 shtator, kur partia e udhëhequr nga Srđan Šajn deklaroi daljen e pavarur në zgjedhje. Në atë kohë, partia u pozicionua në krahun opozitar dhe ndërpreu bisedimet me partitë e tjera rome — Demokratsku uniju Roma dhe Uniju Roma Srbije — të cilat i kishte kritikuar ashpër.
Ndërkohë, skena politike rome ka lëvizur në drejtim tjetër: Unija Roma Srbije, Demokratska unija Roma dhe Građanski pokret Roma kanë nënshkruar marrëveshje për dalje të përbashkët në zgjedhje, duke krijuar një bllok të bashkuar elektoral rom.
Rishikimi i vendimit nga Partia Rome mund të ndryshojë hartën elektorale rome dhe të zvogëlojë fragmentimin e opozitës përpara zgjedhjeve të 25 tetorit, në një garë ku vota e komunitetit rom mund të peshojë në rezultatin përfundimtar.
Burimi: Danas
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