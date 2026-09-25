«Hen»: filmi bizarr për pulën heroine, me producent ekzekutiv Ari Aster-in — del trailer-i dhe posteri zyrtar amerikan
Dekanalog njofton datat: hapja në Quad Cinema në Nju Jork më 6 nëntor, pastaj në Laemmle Theatres më 13 nëntor
“HEN” i regjisorit hungarez György Pálfi, filmi i çuditshëm që ndjek një pulë si protagoniste, zbuloi trailer-in dhe posterin zyrtar amerikan. Shpërndarësi Dekanalog njoftoi se filmi do të hapet në Quad Cinema në Nju Jork më 6 nëntor 2026, ndërsa një javë më vonë, më 13 nëntor, mbërrin në Laemmle Theatres në Los Angeles. Projekti paraqitet si “Ari Aster Presents” — regjisori i “Hereditary”-t dhe “Midsommar”-it është producent ekzekutiv i filmit.
Pálfi, i njohur për stilin e pazakontë narrativ me filmat “Hukkle” dhe “Taxidermia”, e ka bashkëshkruar skenarin me Zsófia Ruttkay. “Hen” është një koproduksion gjermano-greko-hungarez që zgjat 96 minuta, i xhiruar tërësisht me pula të vërteta: tetë pula hungareze me emrat Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra dhe Anett ndajnë rolin e pulës protagoniste. Në role dytësore njerëzore luajnë Ioannis Kokiasmenos, Maria Diakopanagioti dhe Argyris Pantazaras.
Historia ndjek një pulë Leghorn që arratiset nga një fermë industriale, e vendosur të gjejë një strehë të sigurt për të vegjëlit e saj. Në udhëtimin e saj, ajo ndeshet me errësirën dhe mizorinë e njerëzve — nga lakmia e pronarëve të vogël deri te figurat grabitqare të krizës së migrantëve. Filmi e tregon botën nga perspektiva e pulës, duke i kthyer ngjarjet njerëzore në një përrallë të errët për mjerimin njerëzor.
“Hen” (titulli origjinal grek “Kota”) pati premierën botërore në edicionin e vitit 2025 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Toronto (TIFF), ku mori një përmendje nderi në garën Platform. Kritika ndërkombëtare e ka përshëndetur: “The Guardian” e quan “një histori mbijetese çuditërisht ngritëse shpirtërore”, ndërsa “Empire” e përmbledh si “Chicken Run për intelektualët”.
Burimi: ComingSoon
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