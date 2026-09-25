Pinjur tradicional ballkanik — salcë me speca të pjekur, domate dhe hudhër
Salca e kuqe ballkanike me speca të pjekur, domate dhe hudhër — shoqëruesja perfekte e bukës së ngrohtë dhe mishit të pjekur në skarë.
Pinjuri është një nga salcat më të dashura të kuzhinës ballkanike — një përzierje e thjeshtë por plot shije e specave të kuq të pjekur, domateve dhe hudhrës. Përgatitet lehtë, ruhet mirë dhe është shoqëruesja ideale e bukës së ngrohtë, mishit të pjekur në skarë apo edhe e një pjate të thjeshtë me djathë.
Përbërësit (për 6–8 persona, si meze)
- 2 kg speca të kuq të ëmbël
- 1 kg domate të pjekura
- 1 patëllxhan i madh (opsional)
- 6–8 thelpinj hudhër
- 150 ml vaj ulliri
- 1 lugë gjelle uthull vere (opsionale)
- 1 lugë çaji sheqer
- Kripë sipas shijes
- 1 lugë çaji spec djegës (opsionale, për versionin pikant)
- Majdanoz i freskët për shërbim
Hapat e përgatitjes
- Ngroheni furrën në 220°C. Lani specat, domatet dhe patëllxhanin.
- Piqni specat dhe patëllxhanin në furrë 30–40 minuta, duke i kthyer herë pas here, derisa lëkura të skuqet lehtë dhe perimet të zbuten plotësisht.
- Vendosni specat e nxehtë në një qese ose enë të mbuluar për 10–15 minuta — avulli e bën shumë më të lehtë heqjen e lëkurës.
- Qëroni specat, hiquni farat dhe pritini në copa të vogla. Qëroni patëllxhanin dhe grijeni me pirun.
- Grini domatet (ose pritini në kubikë të vegjël). Shtypni hudhrat me pak kripë derisa të bëhen pastë.
- Në një tigan të thellë ngrohni vajin, shtoni pastën e hudhrës dhe skuqeni 1 minutë. Shtoni specat, patëllxhanin dhe domatet.
- Gatuajeni në zjarr të ulët 30–40 minuta, duke e trazuar shpesh, derisa lëngu të avullojë dhe salca të trashet.
- Rregullojeni me kripë, shtoni sheqerin, uthullën dhe specin djegës (nëse e përdorni). Trazoni edhe 5 minuta.
- Lëreni të ftohet dhe shërbejeni me bukë të ngrohtë, të zbukuruar me majdanoz të freskët. Ruhet në frigorifer deri në 5 ditë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: rreth 70 minuta | Porcione: 6–8
Fotoja: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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