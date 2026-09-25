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Meze

Pinjur tradicional ballkanik — salcë me speca të pjekur, domate dhe hudhër

Salca e kuqe ballkanike me speca të pjekur, domate dhe hudhër — shoqëruesja perfekte e bukës së ngrohtë dhe mishit të pjekur në skarë.

· 2 min lexim

Pinjuri është një nga salcat më të dashura të kuzhinës ballkanike — një përzierje e thjeshtë por plot shije e specave të kuq të pjekur, domateve dhe hudhrës. Përgatitet lehtë, ruhet mirë dhe është shoqëruesja ideale e bukës së ngrohtë, mishit të pjekur në skarë apo edhe e një pjate të thjeshtë me djathë.

Përbërësit (për 6–8 persona, si meze)

  • 2 kg speca të kuq të ëmbël
  • 1 kg domate të pjekura
  • 1 patëllxhan i madh (opsional)
  • 6–8 thelpinj hudhër
  • 150 ml vaj ulliri
  • 1 lugë gjelle uthull vere (opsionale)
  • 1 lugë çaji sheqer
  • Kripë sipas shijes
  • 1 lugë çaji spec djegës (opsionale, për versionin pikant)
  • Majdanoz i freskët për shërbim

Hapat e përgatitjes

  1. Ngroheni furrën në 220°C. Lani specat, domatet dhe patëllxhanin.
  2. Piqni specat dhe patëllxhanin në furrë 30–40 minuta, duke i kthyer herë pas here, derisa lëkura të skuqet lehtë dhe perimet të zbuten plotësisht.
  3. Vendosni specat e nxehtë në një qese ose enë të mbuluar për 10–15 minuta — avulli e bën shumë më të lehtë heqjen e lëkurës.
  4. Qëroni specat, hiquni farat dhe pritini në copa të vogla. Qëroni patëllxhanin dhe grijeni me pirun.
  5. Grini domatet (ose pritini në kubikë të vegjël). Shtypni hudhrat me pak kripë derisa të bëhen pastë.
  6. Në një tigan të thellë ngrohni vajin, shtoni pastën e hudhrës dhe skuqeni 1 minutë. Shtoni specat, patëllxhanin dhe domatet.
  7. Gatuajeni në zjarr të ulët 30–40 minuta, duke e trazuar shpesh, derisa lëngu të avullojë dhe salca të trashet.
  8. Rregullojeni me kripë, shtoni sheqerin, uthullën dhe specin djegës (nëse e përdorni). Trazoni edhe 5 minuta.
  9. Lëreni të ftohet dhe shërbejeni me bukë të ngrohtë, të zbukuruar me majdanoz të freskët. Ruhet në frigorifer deri në 5 ditë.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: rreth 70 minuta | Porcione: 6–8

Fotoja: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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