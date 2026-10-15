PARIS – Vazhdojnë protestat e studentëve, 1 260 të arrestuar
PARIS, 15. tetor /ATSH – AA/ – Studentët vazhduan të enjten bllokimin e shkollave të mesme dhe universiteteve në Francë, ndërsa qeveria u përball me presion të ri për t’iu përgjigjur kërkesave të tyre përpara një proteste mbarëkombëtare të planifikuar.
Sipas transmetuesit francez BFMTV, ministri i Arsimit, Edouard Geffray, tha se studentët në rreth 200 shkolla të mesme në mbarë vendin vazhdojnë të jenë të mobilizuar.
Kryeministri Sebastien Lecornu tha se protestat nuk i ngjanin më një lëvizjeje studentore, por ishin shndërruar në “një lëvizje të dhunës urbane”.
Ai dënoi “thirrjen absolutisht të tmerrshme për dhunë” në disa zona.
Lecornu tha se këshillat rajonal do të konsultoheshin për çështjet që lidhen me ndërtesat shkollore, ndërsa kritikoi incidentet e dhunshme në përfundim të protestave.
Geffray tha se qeveria po shqyrtonte të gjithë procesin e pranimit në universitete përmes Parcoursup, platformës franceze për aplikimet në arsimin e lartë, ndërsa masat pritet të bëhen të ditura deri në fund të tetorit.
“Koha për të marrë vendime po afrohet, por për momentin po punojmë për këtë”, tha ai gjatë një vizite në një shkollë të mesme në Gradignan, në jugperëndim të Francës.
Geffray tha gjithashtu se qeveria kishte caktuar në shkolla dy të tretat e 3.000 mësuesve zëvendësues që kishte premtuar.
Ai tha se numri i shkollave të mesme të klasifikuara si institucione që përballen me vështirësi të veçanta kishte rënë nga 114 të enjten e kaluar në 47 këtë të enjte.
Ai shprehu shpresën që asnjë shkollë e mesme të mos mbetej në “zonën e kuqe” deri në rifillimin e mësimit pas pushimeve të vjeshtës.
Përfaqësuesit e studentëve pritej të takohen sërish me ministrin Geffray në Ministrinë e Arsimit sot, në orën 17:30 me kohën lokale.
Në një takim të mëparshëm, më 8 tetor, organizatat studentore ‘Les Lyceens’ dhe ‘Union syndicale lyceenne’ bënë thirrje që protestat të vazhdonin.
Protestat u përhapën edhe në HEC Paris, një shkollë biznesi në Jouy-en-Josas, në perëndim të Parisit, ku studentët protestuan në mbështetje të nxënësve të shkollave të mesme për herë të parë që nga fillimi i lëvizjes.
Prefektura e Lionit ndaloi një demonstratë studentore të planifikuar për sot në mëngjes, duke përmendur rrezikun e përshkallëzimit të trazirave publike, dëmtimit të bizneseve dhe dhunës ndaj forcave të sigurisë gjatë protestave të mëparshme.
Bllokadat vazhduan në disa shkolla dhe universitete në Paris, Marsej dhe zonën e Lionit.
Prefektura e Policisë së Parisit tha se që nga fillimi i protestave studentore janë arrestuar 1.260 persona në rajonin metropolitane të Parisit, 86 për qind e të cilëve janë të mitur.
Gjithsej 286 policë dhe xhandarë, si dhe 13 punonjës të arsimit, janë plagosur, tha prefektura në një përditësim mbi situatën.
“Dhunën po e shohim të përsëritet dhe të rritet në intensitet”, thuhet në deklaratë, ku theksohet se 71 pjesëtarë të forcave të sigurisë së brendshme u plagosën gjatë demonstratave më 13 tetor.
Sipas prefekturës, disa persona kishin shkëputur gurë nga trotuaret dhe i kishin hedhur drejt policëve dhe xhandarëve, ndërsa disa efektivë ishin dërguar në spital për trajtim urgjent.
Ndërkohë, punonjësit e shkollës së mesme Paul-Eluard në Saint-Denis, në veri të Parisit, dënuan ndërhyrjen e “dhunshme” të policisë brenda shkollës për arrestimin e një nxënësi. Ata pretenduan se policët kishin goditur punonjësit që u përpoqën ta kundërshtonin arrestimin.
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