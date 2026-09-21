Pas më shumë se dy muajsh në paraburgim në Beograd, lirohet Osman Selmani
Osman Selmani, i cili ishte arrestuar nga autoritetet serbe në korrik të këtij viti, është liruar nga paraburgimi në Beograd.
Lajmin e ka bërë të ditur familja e tij, e cila ka njoftuar se Selmani është liruar të hënën, më 21 shtator 2026, dhe se tashmë është takuar me familjarët në pikën kufitare në Merdare.
Përmes një njoftimi, familja ka shprehur gëzimin për lirimin e tij, pas ditëve të ankthit dhe pritjes.
“Me shumë gëzim dhe falënderim ndaj Zotit, ju njoftojmë se sot, më 21.09.2026, babai ynë, Osman Selmani, është liruar nga paraburgimi në Beograd”, thuhet në njoftimin e familjes.
“Sapo u takuam me babanë tonë në pikën kufitare në Merdare. Pas kaq shumë ditësh ankthi, malli dhe pritjeje, ky është një nga momentet më të lumtura për familjen tonë”, kanë deklaruar familjarët.
Në fund, familja Selmani ka falënderuar të gjithë ata që i kanë mbështetur dhe janë lutur për lirimin e Osman Selmanit.
“Faleminderit nga zemra të gjithëve që u lutët për të, na mbështetët dhe na qëndruat pranë”, thuhet në njoftim./Telegrafi/
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