S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Pas të shtënave, Anglia dhe SHBA nisin bisedimet për planifikimin e sigurisë për vizitën e mbretit Charles

Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-të do të zhvillojnë bisedime rreth planifikimit të sigurisë për vizitën shtetërore të planifikuar të Mbretit Charles në SHBA

Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-të do të zhvillojnë bisedime rreth planifikimit të sigurisë për vizitën shtetërore të planifikuar të Mbretit Charles në SHBA këtë javë, tha Pallati Buckingham. Bisedimet kanë nisur pas incidentit me të shtëna që ndodhi në Uashington.

“Madhëria e Tij po mbahet plotësisht i informuar për zhvillimet dhe është shumë i lehtësuar të dëgjojë se Presidenti, Zonja e Parë dhe të gjithë të ftuarit nuk janë lënduar”, tha një zëdhënës i Pallatit të Buckinghamit.

Zëdhënësi shtoi se një numër diskutimesh do të zhvillohen gjatë gjithë ditës për të përcaktuar se deri në çfarë shkalle ngjarjet e mbrëmjes së së shtunës mund të ndikojnë ose jo në planifikimin operativ të vizitës.

Mësohet se mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla kanë kontaktuar privatisht me Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe Zonjën e Parë Melania Trump pas incidentit të mbrëmshëm.

Të pranishmit menjëherë u shtrinë në dysheme. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump, të cilët ishin ulur në tryezën qendrore në një vend të ngritur përballë mysafirëve, u larguan nga rojet e sigurisë.

Agjentët e shërbimit sekret hynë në dhomë të armatosur rëndë. Forcat e sigurisë më pas urdhëruan mysafirët, gazetarë, ministra, politikanë dhe personalitete të ndryshme, të largoheshin nga salla e madhe që ndodhej në bodrumin e parë të hotelit. Autori i ngjarjes menjëherë u arrestua ndërsa vijonë hetimet.

