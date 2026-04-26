Pas të shtënave, Anglia dhe SHBA nisin bisedimet për planifikimin e sigurisë për vizitën e mbretit Charles

Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-të do të zhvillojnë bisedime rreth planifikimit të sigurisë për vizitën shtetërore të planifikuar të Mbretit Charles në SHBA këtë javë, tha Pallati Buckingham. Bisedimet kanë nisur pas incidentit me të shtëna që ndodhi në Uashington.
“Madhëria e Tij po mbahet plotësisht i informuar për zhvillimet dhe është shumë i lehtësuar të dëgjojë se Presidenti, Zonja e Parë dhe të gjithë të ftuarit nuk janë lënduar”, tha një zëdhënës i Pallatit të Buckinghamit.
Zëdhënësi shtoi se një numër diskutimesh do të zhvillohen gjatë gjithë ditës për të përcaktuar se deri në çfarë shkalle ngjarjet e mbrëmjes së së shtunës mund të ndikojnë ose jo në planifikimin operativ të vizitës.
Mësohet se mbreti Charles dhe Mbretëresha Camilla kanë kontaktuar privatisht me Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe Zonjën e Parë Melania Trump pas incidentit të mbrëmshëm.
Të pranishmit menjëherë u shtrinë në dysheme. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump, të cilët ishin ulur në tryezën qendrore në një vend të ngritur përballë mysafirëve, u larguan nga rojet e sigurisë.
Agjentët e shërbimit sekret hynë në dhomë të armatosur rëndë. Forcat e sigurisë më pas urdhëruan mysafirët, gazetarë, ministra, politikanë dhe personalitete të ndryshme, të largoheshin nga salla e madhe që ndodhej në bodrumin e parë të hotelit. Autori i ngjarjes menjëherë u arrestua ndërsa vijonë hetimet.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.