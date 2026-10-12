☁️
Tiranë 18°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,811 ▼0.01%
DOW 51,911 ▲0.5%
NASDAQ 27,290 ▼0.28%
NAFTA 93.66 ▲1.97%
ARI 4,191 ▼0.61%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,704 ▼ -0.52% ETH $2,530 ▲ +0.92% XRP $1.3782 ▼ -1.53% SOL $109.0600 ▼ -0.61%
S&P 500 7,811 ▼0.01 % DOW 51,911 ▲0.5 % NASDAQ 27,290 ▼0.28 % NAFTA 93.66 ▲1.97 % ARI 4,191 ▼0.61 % S&P 500 7,811 ▼0.01 % DOW 51,911 ▲0.5 % NASDAQ 27,290 ▼0.28 % NAFTA 93.66 ▲1.97 % ARI 4,191 ▼0.61 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Vetëm dy muaj në krye të Ujësjellës-Kanalizimeve, drejtori largohet nga detyra, ja kush e zëvendëson! Kreu i AMF raporton në Komision: U miratuan 27 akte nënligjore, vijon puna për përafrimin me legjislacionin e BE-së Komisioni Europian: Vazhdojmë përpara me zgjerimin e BE me Shqipërinë, Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi! Komisioni i BE-së: Vazhdojmë me zgjerimin me Shqipërinë, Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi Fishtë, muzika dhe arti gjallërojnë mbrëmjet e fshatit turistik
Menu
Politika

PD kundër votimit elektronik në zgjedhjet vendore, kreu i KQZ Celibashi takohet me përfaqësuesit e partive

· 1 min lexim
votimit elektronik

Opozita nuk e mbështet kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjerimin e votimit elektronik për zgjedhjet lokale të 2027-ës.

Kryetari i Komisionit Qendror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, zhvilloi takim me aktorët politikë teksa bëri me dije se Partia Demokratike është pozicionuar kundër shtimit të bashkive që do të votojnë në mënyrë elektronike.

Gjithashtu u bë me dije se partitë e tjera mbështetën idenë, megjithatë rekomanduan zbatimin vetëm në disa bashki.

Celibashi theksoi se po vlerëson qëndrimet e partive politike, si dhe aspektet e tjera që lidhen me votimin dhe numërimin elektronik, përpara se të marrë një vendim për zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu