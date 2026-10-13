Pelisteri pëson humbjen e dytë në Ligën Europiane, Gumersbahu fiton 38:28 në Gjermani
Bitollsitë rezistuan vetëm 20 minuta në transfertën e xhiros së tretë të Grupit G; Filip Kuzmanovski me shtatë gola ishte më efikasi te Pelisteri, ndërsa Aleks Dushhebajev shënoi nëntë për vendasit.
Hendbollistët e Eurofarm Pelisterit pësuan humbjen e dytë në fazën e grupeve të Ligës Europiane të EHF-së, pasi siç njofton Sport1, sonte në Gjermani u mundën nga Gumersbahu me 38:28, në ndeshjen e xhiros së tretë të Grupit G.
Fillimi ishte premtues për skuadrën nga Manastiri: Pelisteri udhëhoqi 3:2 dhe, sipas raportimit të Sport1, i bëri ballë vendasve deri rreth minutës së 20-të. Më pas Gumersbahu mori kontrollin, ndërtoi epërsi dhe e mbylli pjesën e parë me 20:15.
Në pjesën e dytë, gjithnjë sipas Sport1, ish-kampioni maqedonas nuk arriti ta kërcënojë kthimin; skuadra gjermane e rriti gradualisht diferencën dhe në fund festoi me dhjetë gola epërsi, 38:28.
Më efikasi te Pelisteri ishte Filip Kuzmanovski me shtatë gola, ndërsa te Gumersbahu u dallua Aleks Dushhebajev me nëntë, siç njofton Sport1. Në ndeshjen tjetër të grupit, Vibzhezhe e Gdanskut dhe La Rioha u ndanë baras 30:30, ndërsa Pelisteri mbetet me një pikë, atë të barazimit në Gdansk. Të dyja skuadrat do të përballen sërish pas një muaji në Manastir, në xhiron e katërt.
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