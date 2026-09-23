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Kosova

Për të tetën natë radhazi, qytetarët mbushin sheshin “Skënderbeu” në kundërshtim të vendimit të Speciales

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Qytetarë të shumtë janë mbledhur sërish sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku po mbahet nata e tetë me radhë e protestës “Jo në emrin tim”.

Protesta po zhvillohet në kundërshtim të aktgjykimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Edhe këtë mbrëmje, protestuesit janë mbledhur në qendër të kryeqytetit për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të shkallës së parë dhe për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.

Në shesh janë të vendosura pankarta dhe mesazhe në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, ndërsa “Jo në emrin tim” vazhdon të jetë slogani kryesor i protestës.

Tubimet në sheshin “Skënderbeu” kanë vazhduar tashmë për tetë net radhazi, duke mbledhur qytetarë që kundërshtojnë aktgjykimin e Dhomave të Specializuara. /Telegrafi/

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