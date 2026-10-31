Përfundoi votimi i të sëmurëve dhe të burgosurve në Bërvenicë, votuan 112 persona
104 nga 107 persona të sëmurë ose të pafuqishëm dhe 8 nga 9 persona në vuajtje dënimi e ushtruan të drejtën e votës në raundin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës.
Ka përfunduar votimi i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm dhe i personave që vuajnë dënim me burg, për raundin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme lokale për kryetar të Komunës së Bërvenicës, siç njofton Fokus, duke iu referuar të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
Sipas të dhënave të mbërritura në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nga 107 persona të sëmurë ose të pafuqishëm me të drejtë vote, votuan 104.
Nga 9 personat e regjistruar për votim në institucionet ndëshkimore-përmirësuese në vend, votuan gjithsej 8, kështu që numri i përgjithshëm i votuesve arriti në 112.
Votimi gjatë ditës, siç informon Komisioni, u zhvillua pa probleme dhe çdo votues pati mundësinë ta ushtrojë lirisht të drejtën e votës.
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