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Maqedonia e Veriut

Radhë qytetarësh para Alta Bankës në Manastir pas heqjes së licencës në Serbi

Qytetarë të shqetësuar kërkuan pensionet dhe paratë e depozituara, ndërsa Banka Popullore në Shkup thekson se banka e Manastirit është person juridik i pavarur dhe vendimi serb nuk do të thotë automatikisht heqje e licencës së saj.

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Siç njofton Fokus, duke iu referuar raportimit të Telma-s, që nga mëngjesi para ekspoziturës së Alta Banka AD Manastir janë krijuar radhë qytetarësh. Ata thonë se duan t’i tërheqin pensionet dhe paratë e depozituara, pasi Banka Kombëtare e Serbisë ia hoqi licencën Alta Bankës në Beograd.

Disa prej tyre i thanë Telma-s se janë të shqetësuar nga zhvillimet me bankën në Serbi dhe kanë ardhur ta ndërpresin kontratën. Sipas deklarimeve të tyre, punonjësit e bankës i kanë siguruar se kërkesat e të gjithë qytetarëve janë paguar, por banka të shtunën punon deri në orën 13:00, ndaj duhet të vijnë të hënën.

Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut (BPRM) informon se heqja e licencës në Beograd nuk do të thotë automatikisht heqje e licencës së bankës në Manastir. Sipas Bankës Popullore, banka e Manastirit është person juridik i pavarur dhe punon sipas ligjeve maqedonase.

Banka Popullore, si mbikëqyrëse, thekson se e ndjek gjendjen, vepron sipas ligjit dhe i ndjek edhe rreziqet që rrjedhin nga lidhja pronësore e bankës vendase, duke bashkëpunuar me institucionet vendase dhe të huaja, me respektimin e rregullave të konfidencialitetit.

Ndërkaq, Bordi Ekzekutiv i Bankës Kombëtare të Serbisë (BNS), në mbledhjen e mbajtur në mëngjes, vendosi heqjen e licencës së bankës beogradase sepse, pavarësisht masave të mëparshme mbikëqyrëse, banka nuk arriti ta stabilizojë gjendjen financiare dhe ta përmirësojë likuiditetin, ndërsa rritej rreziku se nuk do t’i përmbushë detyrimet ndaj klientëve. Sipas BNS-së, gjendja financiare ishte përkeqësuar ndjeshëm dhe rrezikohej përkeqësim i mëtejshëm, duke rrezikuar interesat e depozituesve.

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