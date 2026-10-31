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Maqedonia e Veriut

Dimitrievski: Sa të jetë ZNAM në Qeveri, provimi juridik do të jepet në maqedonisht

Kreu i lëvizjes ZNAM e quajti çështjen "vijë të kuqe" në prezantimin e punës dyvjeçare në Koçani, ndërsa studentët shqiptarë kërkojnë që provimi të jepet edhe në shqip.

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Kreu i lëvizjes ZNAM, Maksim Dimitrievski, deklaroi sot se sa kohë që ZNAM është pjesë e Qeverisë, provimi juridik do të jepet në përputhje me ligjin dhe Kushtetutën, në gjuhën maqedonase, siç njofton Makfax. Deklarata u bë në Koçani, ku Dimitrievski, bashkë me udhëheqjen e partisë, prezantoi para qytetarëve llogaridhënien për dy vjet punë, nën moton “Dy vjet punë. Dy vjet rezultate. Një dashuri – Maqedonia”.

Për pyetjet që lidhen me gjuhën maqedonase, sovranitetin shtetëror dhe respektimin e Kushtetutës e të ligjeve, sipas Dimitrievskit, nuk ka vend për pazarllëqe politike. “Mund të ketë kërkesa, presione dhe spekulime të ndryshme, por qëndrimi ynë është i qartë. Këto janë vijat tona të kuqe dhe prej tyre nuk tërhiqemi. Ligjet dhe Kushtetuta duhet të respektohen, ndërsa gjuha maqedonase është themeli i identitetit tonë shtetëror. Për parimet për të cilat qëndrojmë, nuk kërkojmë alibi dhe nuk pranojmë kompromise në kundërshtim me ligjet dhe Kushtetutën”, tha ai, sipas raportimit të Makfax.

Çështja e gjuhës së provimit juridik diskutohet gjerësisht javët e fundit: studentët shqiptarë kërkojnë që provimi të jepet edhe në gjuhën shqipe, ministri i Drejtësisë Jeton Shasivari ka zhvilluar takime konsultative për këtë çështje, ndërsa kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se pjesa me shkrim mund të jepet në gjuhën e arsimit të lartë të kandidatit, ndërsa pjesa me gojë në maqedonisht.

Dimitrievski iu referua edhe rastit të Iva Mihajlovës: ai u bëri thirrje autoriteteve bullgare të veprojnë sipas urdhër-arrestit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut dhe ta ekstradojnë atë, që të përgjigjet para institucioneve kompetente. Sipas tij, pjesëmarrja e ulët në zgjedhje dhe apatia në Bullgari nuk duhet të mbulohen duke krijuar tema politike dhe presione mbi Maqedoninë, e cila është shtet sovran.

Në prezantimin në Koçani folën edhe ministri i Bujqësisë dhe nënkryetar i ZNAM, Borçe Serafimovski, i cili prezantoi masat për mbështetjen e bujqve, deputeti dhe nënkryetari i ZNAM, Pavle Arsovski, për rolin e Kuvendit në miratimin e ligjeve dhe reformave, si dhe drejtori i Shërbimit Gjeologjik, Ivica Andov, për burimet natyrore.

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