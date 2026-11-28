Tensione pranë selisë së PD-së dhe Xhamisë së Namazgjasë, protestuesit hedhin fishekzjarrë drejt policisë
Tensione të tjera janë regjistruar pranë Xhamisë së Namazgjasë, në zonën pranë selisë së Partisë Demokratike, ku protestuesit janë përplasur me forcat e policisë.
Nga grupet e protestuesve janë hedhur fishekzjarrë në drejtim të efektivëve, duke shkaktuar momente tensioni në këtë pjesë të kryeqytetit.
Policia vijon të jetë e pozicionuar në zonë, ndërsa situata mbetet e tensionuar edhe pas incidenteve të regjistruara më herët gjatë protestës kombëtare të 28 Nëntorit.
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