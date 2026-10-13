Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,802 ▼0.07%
DOW 51,818 ▼0.06%
NASDAQ 27,244 ▼0.01%
NAFTA 93.51 ▼0.25%
ARI 4,194 ▲0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $83,762 ▲ +0.9% ETH $2,521 ▼ -0.75% XRP $1.3737 ▼ -1.34% SOL $107.8800 ▼ -2.13%
S&P 500 7,802 ▼0.07 % DOW 51,818 ▼0.06 % NASDAQ 27,244 ▼0.01 % NAFTA 93.51 ▼0.25 % ARI 4,194 ▲0.08 % S&P 500 7,802 ▼0.07 % DOW 51,818 ▼0.06 % NASDAQ 27,244 ▼0.01 % NAFTA 93.51 ▼0.25 % ARI 4,194 ▲0.08 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
13 Tet 2026
Breaking
Policia nis shoqërimet pas përplasjeve fizike, shoqërohen disa protestues Shpallet thirrja për dy gjyqtarë të rinj të Gjykatës Kushtetuese, aplikimet hapen deri më 2 nëntor Inspektorati mbyll një biznes në Zubin Potok dhe gjobit një tjetër me 6 mijë euro për alkool te të miturit SPAK godet grupin që kalonte emigrantë drejt Malit të Zi, mes të dyshuarve edhe punonjës policie Përplasja me studentët, efektivët e policisë të lënduar nga protesta, pësuan djegie në sy
Menu
Sporti

Peshëngritje, Samoel Rrasa i jep medaljen e parë Shqipërisë

· 1 min lexim

Samoel Rrasa i jep medaljen e parë Shqipërisë në Kampionatin Europian të të rinjve dhe U-23 në peshëngritje në Durrës. Bëhet fjalë për peshën deri në 65 kilogram për të rinj, teksa ishte i bronztë në stilin e shtytjes me 153 kilogram.

Më pas tentoi dhe medaljen e artë po në stilin e shtytje, por dështoi në dy tentativa me 156 kilogram dhe 157 kilogram. Në stilin e shkëputjes, Rrasa ishte i katërti, ndërsa realizoi provën e parë me 125 kilogram. Por më pas nuk arriti të ngrinte 128 kilogram dhe 129 kilogram. Dhe në dygarësh u rendit i katërti me 278 kilogram.

Tanimë peshëngritja shqiptare pret të tjera medalje në këtë Europian të peshëngritjes për të rinj dhe U-23, që përfundon më 19 tetor.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu