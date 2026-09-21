Peyton Miller i New England shpallet Lojtari i Matchday 27 në MLS
Peyton Miller, 18-vjeçari i akademisë së New England Revolution, u emërua Lojtari i Matchday 27 në MLS pas paraqitjes së tij vendimtare në fitoren 4-2 ndaj Orlando City. Miller realizoi dy gola, përfshirë shënimin që vendosi rezultatin në kohën shtesë të pjesës së dytë, dhe ndihmoi skuadrën të regjistrojë fitoren e tretë radhazi.
Siç raporton mlssoccer, Miller dha paraqitjen e tij të parë me dygolë në MLS, duke dyfishuar avantazhin e Revs me një kundërsulm në pjesën e dytë dhe më pas shënoi sërish pasi Orlando riktheu ndeshjen nga 0-2. Me atë paraqitje ai arriti rekorde personale: shtatë gola, katër asistime, 11 kontribute në gola dhe tre gola vendimtarë në sezon. Ai është një nga vetëm 11 të rinj në historinë e MLS që arrijnë 7 gola dhe 4 asistime në një kampanjë, dhe është i treti këtë vit pas Julian Hall të RBNY dhe Cavan Sullivan të Philadelphia.
Sezoni i tij shpërthyes i siguroi gjithashtu thirrjen e parë në përfaqësuesen e Shteteve të Bashkuara; ai pritet të bashkohet me USMNT për miqësoret që zhvillohen nga 26 shtatori deri më 6 tetor. Miller është gjithashtu lojtari i dytë i New England këtë sezon që fiton çmimin e Lo jtarit të Matchday, pas Alhassan Yusuf, dhe skuadra do të kthehet në fushë këtë fundjavë për ndeshjen kundër Real Salt Lake.
Sipas mlssoccer, Lo jtari i Matchday zgjidhet çdo javë të sezonit të rregullt përmes një procesi votimi që kombinon mendimin e mediave dhe votën e tifozëve: një panel gazetarësh të North American Soccer Reporters mbulon 75% të votave, ndërsa votimi në Instagram përbën 25% të rezultatit përfundimtar.
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