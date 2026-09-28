«Black Market» thyen rekordin botëror Guinness: mbi 51.000 spektatorë në një shfaqje të vetme në Lagos
LAGOS — Nollywood hyri në historinë e kinematografisë botërore këtë fundjavë: trileri «Black Market» theu rekordin Guinness për numrin më të madh të spektatorëve në një shfaqje të vetme filmi, me mbi 51.000 njerëz që ndoqën premierën në Tafawa Balewa Square (TBS), Lagos, siç njofton Standard Times.
Shfaqja rekord u mbajt të shtunën (26 shtator) në sheshin ikonik të Lagosit, ku mijëra adhurues të kinemasë u mblodhën për debutimin e filmit. Rekordimin e konfirmoi në vend një zyrtar i Guinness World Records: numri kualifikues — mbi 51.000 spektatorë — iu referua vetëm atyre që qëndruan nga fillimi deri në fund të filmit. Zëvendësguvernatori i shtetit të Lagos, Obafemi Hamzat, kishte njoftuar rreth 64.000 pjesëmarrës, por Guinness numëroi vetëm audiencën që plotësoi kriterin e plotë të qëndrimit.
Rekordi i mëparshëm — 43.624 spektatorë — ishte vendosur në vitin 2015 nga filmi filipinez «Felix Manalo», i shfaqur në Philippine Arena. Organizatorët nigerianë kishin synuar fillimisht 50.000 spektatorë simultanë, objektiv që u tejkalua ndjeshëm.
Portat e TBS u hapën rreth orës 14:00, tapeti i kuq nisi rreth orës 15:00, ndërsa shfaqja kryesore u mbajt në orën 19:00. Mbrëmja u shoqërua me muzikë, ushqim e lojëra, dhe në event morën pjesë zëvendësguvernatori Hamzat si dhe yje të Nollywood-it, mes tyre Lateef Adedimeji, Kunle Remi, Linda Ejiofor dhe Gabriel Afolayan, sipas raportimit të TNT News Online.
Njoftimi i zyrtarit të Guinness u prit me brohoritje, festime e fishekzjarrë nga turma e madhe në shesh.
«Black Market», me regji nga Fatimah Binta Gimsay (skenari Gimsay dhe Abdul Tijani-Ahmed), është një triler krimi që ndjek pesë gra të përfshira në kontrabandën ndërkufitare, jeta e të cilave kthehet përmbys kur rrëmbehet vajza e njërës prej tyre. Filmi u prodhua nga Rixel Studios, Signet Ring Studios dhe FilmOne Studios, dhe distribuohet nga FilmOne; premiera rekord u organizua me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Arteve dhe Kulturës së shtetit Lagos, sipas Standard Times.
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