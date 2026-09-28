LAFC shkëput marrëdhëniet me trajnerin Marc Dos Santos
Los Angeles Football Club njoftoi mbrëmë të dielën se ka përfunduar bashkëpunimin me trajnerin Marc Dos Santos. Në deklaratë, klubi theksoi se do të njoftojë së shpejti planin për trajnerin e përkohshëm dhe do të nisë kërkimin për një trajner të ri. John Thorrington, president i operacioneve të futbollit te LAFC, falënderoi Dos Santos për angazhimin dhe kontributin e tij ndaj klubit dhe i uroi atij dhe familjes së tij të gjitha të mirat në vazhdim.
Siç raporton mlssoccer, Dos Santos ishte emëruar në dhjetor 2025, pas periudhës kur shërbeu si ndihmës i trajnerit të mëparshëm, Steve Cherundolo.
Vendimi vjen në një moment të vështirë për ekipin: LAFC renditet e gjashta në Konferencën Perëndimore me 41 pikë (11 fitore, 9 humbje, 8 barazime) dhe ka vetëm një fitore në 10 ndeshjet e fundit (1 fitore, 4 humbje, 5 barazime). Skuadra ka humbur më së fundi 1-0 në fushën e FC Dallas dhe ka gjashtë ndeshje të mbetura të sezonit të rregullt për të synuar kualifikimin në PlayOff-et e Audi MLS Cup dhe për të luftuar për avantazhin e fushës në fazën finale.
Sulmuesit kryesorë Denis Bouanga dhe Son Heung-Min kanë kontribuar me një total prej 20 golash dhe 21 asistimesh këtë sezon. Klubi deklaroi se do të vazhdojë procesin e gjetjes së një trajneri të ri dhe do të ndajë informacione për stafin e përkohshëm kur të jenë të disponueshme; Sipas mlssoccer, ky lajm vjen ndërsa LAFC përballet me formën e dobët në pjesën vendimtare të kampionatit.
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