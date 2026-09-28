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28 Sht 2026
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MLS

LAFC shkëput marrëdhëniet me trajnerin Marc Dos Santos

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Los Angeles Football Club njoftoi mbrëmë të dielën se ka përfunduar bashkëpunimin me trajnerin Marc Dos Santos. Në deklaratë, klubi theksoi se do të njoftojë së shpejti planin për trajnerin e përkohshëm dhe do të nisë kërkimin për një trajner të ri. John Thorrington, president i operacioneve të futbollit te LAFC, falënderoi Dos Santos për angazhimin dhe kontributin e tij ndaj klubit dhe i uroi atij dhe familjes së tij të gjitha të mirat në vazhdim.

Siç raporton mlssoccer, Dos Santos ishte emëruar në dhjetor 2025, pas periudhës kur shërbeu si ndihmës i trajnerit të mëparshëm, Steve Cherundolo.

Vendimi vjen në një moment të vështirë për ekipin: LAFC renditet e gjashta në Konferencën Perëndimore me 41 pikë (11 fitore, 9 humbje, 8 barazime) dhe ka vetëm një fitore në 10 ndeshjet e fundit (1 fitore, 4 humbje, 5 barazime). Skuadra ka humbur më së fundi 1-0 në fushën e FC Dallas dhe ka gjashtë ndeshje të mbetura të sezonit të rregullt për të synuar kualifikimin në PlayOff-et e Audi MLS Cup dhe për të luftuar për avantazhin e fushës në fazën finale.

Sulmuesit kryesorë Denis Bouanga dhe Son Heung-Min kanë kontribuar me një total prej 20 golash dhe 21 asistimesh këtë sezon. Klubi deklaroi se do të vazhdojë procesin e gjetjes së një trajneri të ri dhe do të ndajë informacione për stafin e përkohshëm kur të jenë të disponueshme; Sipas mlssoccer, ky lajm vjen ndërsa LAFC përballet me formën e dobët në pjesën vendimtare të kampionatit.

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