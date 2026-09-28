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Ëmbëlsira

Zabaione italiane — kremi klasik me të verdha vezësh, sheqer dhe verë Marsala

Ëmbëlsira ajrore e kuzhinës italiane: të verdha vezësh të rrahura me sheqer dhe Marsala derisa të bëhen kremoze, gati për 15 minuta — servirur e ngrohtë ose e ftohtë me fruta të freskëta.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4 persona):

  • 4 të verdha vezësh (nga vezë të freskëta)
  • 80 g sheqer (rreth 4 lugë gjelle)
  • 120 ml verë Marsala e ëmbël (mund të zëvendësohet me Moscato ose Porto)
  • Një majë kripë
  • Për servirje: fruta të freskëta (pjeshkë, dredhëza, manaferra), pak kakao pluhur ose kanellë

Hapat e përgatitjes:

  1. Ndani të verdhat nga të bardhat e vezëve dhe hidhni të verdhat në një tas metalik të madh.
  2. Shtoni sheqerin dhe kripën mbi të verdhat dhe rrihni me rrahës elektrik për 2–3 minuta, derisa masa të zbardhet dhe të trashet pak.
  3. Vendoseni tasin mbi një tenxhere me ujë që vlon lehtë (banjë avulli) — kini kujdes që fundi i tasit të mos e prekë ujin.
  4. Shtoni verën Marsala gradualisht, pak nga pak, duke e rrahur vazhdimisht.
  5. Vazhdoni të rrihni mbi avull për 8–10 minuta, derisa kremi të fryhet, të trashet dhe të lërë shenjë pas rrahësit.
  6. Hiqeni nga avulli dhe shërbejeni menjëherë të ngrohtë në gota ëmbëlsire; ose ftoheni 1 orë në frigorifer dhe shërbejeni të ftohtë.
  7. Dekoroni me fruta të freskëta dhe pluhurosni me pak kakao ose kanellë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Porcionet: 4 persona.

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