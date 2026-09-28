Zabaione italiane — kremi klasik me të verdha vezësh, sheqer dhe verë Marsala
Ëmbëlsira ajrore e kuzhinës italiane: të verdha vezësh të rrahura me sheqer dhe Marsala derisa të bëhen kremoze, gati për 15 minuta — servirur e ngrohtë ose e ftohtë me fruta të freskëta.
Përbërësit (për 4 persona):
- 4 të verdha vezësh (nga vezë të freskëta)
- 80 g sheqer (rreth 4 lugë gjelle)
- 120 ml verë Marsala e ëmbël (mund të zëvendësohet me Moscato ose Porto)
- Një majë kripë
- Për servirje: fruta të freskëta (pjeshkë, dredhëza, manaferra), pak kakao pluhur ose kanellë
Hapat e përgatitjes:
- Ndani të verdhat nga të bardhat e vezëve dhe hidhni të verdhat në një tas metalik të madh.
- Shtoni sheqerin dhe kripën mbi të verdhat dhe rrihni me rrahës elektrik për 2–3 minuta, derisa masa të zbardhet dhe të trashet pak.
- Vendoseni tasin mbi një tenxhere me ujë që vlon lehtë (banjë avulli) — kini kujdes që fundi i tasit të mos e prekë ujin.
- Shtoni verën Marsala gradualisht, pak nga pak, duke e rrahur vazhdimisht.
- Vazhdoni të rrihni mbi avull për 8–10 minuta, derisa kremi të fryhet, të trashet dhe të lërë shenjë pas rrahësit.
- Hiqeni nga avulli dhe shërbejeni menjëherë të ngrohtë në gota ëmbëlsire; ose ftoheni 1 orë në frigorifer dhe shërbejeni të ftohtë.
- Dekoroni me fruta të freskëta dhe pluhurosni me pak kakao ose kanellë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Porcionet: 4 persona.
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