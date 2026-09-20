Pittsburgh Steelers përballë New England Patriots në Gillette Stadium më 20 shtator 2026
Më 20 shtator 2026, Pittsburgh Steelers përballen me New England Patriots në Gillette Stadium në Foxborough, Massachusetts. Parashikohet mot me shi të lehtë, rreth 60°F, dhe erë prej rreth 7 mph.
Siç raporton Bleacher Report, Pittsburgh hyn në këtë përballje me bilanc 1-0, ndërsa New England ka bilancin 0-1. Lista e dëmtimeve e publikuar përfshin emra të evidentuar: T. Fautanu (OT) — ankël, i dyshuar; J. Porter (CB) — jashtë për arsye kondicionimi; M. Pittman (WR) — problem me këmbën, jashtë. Në listë përfshihen edhe B. Brown (C) — gju, i dyshuar; D. Jones (LB) — problem në këmbë, i dyshuar; C. Davis (CB) — qafë, jashtë; dhe D. Crownover (T) — gju, jashtë. Këto statushe pritet të ndikojnë në përbërjet dhe strategjitë para nisjes së ndeshjes.
Para ndeshjes pati reagime në rrjetet sociale, me vërejtje për gjendjen e stadiumit dhe pritshmëritë për performancat individuale. Analistët dhe tifozët po ndjekin veçanërisht se si do të menaxhohen inaktivët dhe nëse mungesat do të krijojnë mundësi për skuadrat kundërshtare.
Sipas Bleacher Report, rezultati i takimit mund të vendoset nga mënyra se si trajnerët do t’i përshtatin planet e lojës ndaj situatës së dëmtimeve, dhe ndeshja pritet të jetë vendimtare për ritmin e fillimit të sezonit për të dy ekipet.
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