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New York Jets përballë Green Bay Packers në MetLife Stadium më 20 shtator 2026

· 2 min lexim

Ndeshja mes Green Bay Packers dhe New York Jets u zhvillua më 20 shtator 2026 në MetLife Stadium në East Rutherford, New Jersey. Fillimi lokal ishte në orën 19:00 dhe transmetimi ishte në FOX. Para ndeshjes moti ishte i ftohtë me 72°, shi të lehtë dhe erë rreth 7 mph.

Sipas Bleacher Report, listat e dëmtimeve përfshinin disa emra kryesorë: A. Banks (knee) – i dyshuar; B. St-Juste (hamstring) – i dyshuar; L. Van Ness (konkursion) – i dyshuar; Z. Bako-Bewele (knee) – i dyshuar; J. Hargrave (knee) – me dyshime; O. Brinson (calf) – jashtë; W. McDonald (ankle) – i dyshuar; J. Ossai (foot) – jashtë; K. Nwangwu (back) – jashtë; M. Fitzpatrick (groin) – jashtë; O. Cooper (ankle) – jashtë. Këto mungesa prishin pak balancën e skemave të të dy ekipeve përpara ndeshjes.

Sa i përket statistikave dhe udhëheqësve të sezonit, te Packers pasimet kryesore i drejton J. Love me 387 jardë dhe 2 touchdown. Te Jets, G. Smith ka 215 jardë pasimi. Në vrapim, M. Lloyd ka 37 jardë për Packers, kurse B. Hall për Jets ka grumbulluar 102 jardë dhe 1 touchdown. Në pjesën e marrjes, C. Watson ka 147 jardë dhe 2 touchdown, ndërsa për Jets G. Wilson ka 79 jardë. K. Nixon ka një interceptim të regjistruar; në stopimet individuale E. Cooper dhe A. Cisco shënojnë nga 6 takle, dhe D. Bailey ka një sack.

Me rezultatet e para-matcheve dhe strukturën e dëmtimeve, ndeshja pritet të vendoset nga performanca e quarterback-ëve dhe disponueshmëria e sulmuesve kryesorë. Informacioni kryesor i përdorur për përmbledhjen e dëmtimeve dhe statistikave është përmbledhur nga Bleacher Report.

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