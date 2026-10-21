Pjesa e fundit e «The James Plays» vjen në 2027: Rona Munro e mbyll sagën me «James VI: First and Last», regjia e Rufus Norris
Premiera botërore më 24 shtator 2027 në Festival Theatre të Edinburgut, pastaj turne në Glasgow, Stirling, Inverness dhe Aberdeen — drama e mbretit që bashkoi kurorat e Skocisë dhe Anglisë
Saga skoceze e Rona Munro-s do të ketë fundin e saj: pjesa e fundit e ciklit «The James Plays», drama «James VI: First and Last», do të ketë premierën botërore në vitin 2027, me regji të Rufus Norris, siç njofton WhatsOnStage. Produksioni, i realizuar nga Raw Material dhe Capital Theatres në bashkëpunim me Aberdeen Performing Arts, do të hapet më 24 shtator 2027 në Festival Theatre të Edinburgut dhe pastaj do të udhëtojë nëpër Skoci.
Drama ndjek mbretin James VI ndërsa përpiqet të lundrojë mes konflikteve fetare dhe besnikërive që ndryshojnë, në përpjekjen për të bashkuar kurorat e Skocisë dhe të Anglisë. Sipas WhatsOnStage, pjesa shqyrton edhe gratë në jetën e mbretit, si dhe marrëdhëniet dhe seksualitetin e tij. Për Norris, i cili sapo ka mbyllur një dekadë si drejtor artistik i National Theatre në Londër, ky do të jetë debutimi si regjisor në Skoci.
Cikli «The James Plays» nisi si trilogji në vitin 2014 dhe Munro ka shkruar gjithsej gjashtë pjesë në seri. «’James VI: First and Last’ shënon fundin e një udhëtimi që e nisa më shumë se dhjetë vjet më parë», tha Munro, duke e përshkruar dramën si historinë e një mbreti të munduar dhe të një kombi të ndarë. Norris, nga ana e tij, tha se seriali ka ripërcaktuar për të se çfarë mund të ndjehet një dramë historike dhe se puna me këtë tekst është një dhuratë — ai është zhvendosur së fundmi në Skoci.
Pas Edinburgut, ku shfaqjet zgjasin deri më 2 tetor 2027, turneu vazhdon në King’s Theatre të Glasgow-t më 5–9 tetor, në Macrobert Arts Centre të Stirling-ut më 14–16 tetor, në Eden Court të Inverness-it më 21–23 tetor dhe në His Majesty’s Theatre të Aberdeen-it më 27–30 tetor. Produksioni mbështetet nga Creative Scotland Touring Fund dhe Chris Grace Harkness; kasti i plotë do të shpallet në fillim të vitit 2027, ndërsa shitja për miqtë e teatrit hapet më 27 tetor dhe shitja e përgjithshme më 3 nëntor.
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