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Mali i Zi

Policia i sekuestron 8 pistoleta Glock avokatit Damir Lekiqit: “Nuk plotëson kushtet për posedim armësh”

Drejtoria e Policisë njoftoi se armët do të mbahen në ruajtje deri në vendimin përfundimtar të organit kompetent; vendimi për revokimin e licencave u mor më 3 gusht.

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Pistoletat e sekuestruara Glock
Pistoletat e sekuestruara Glock, foto: Drejtoria e Policisë

Policia e Podgoricës ka sekuestruar ditën e djeshme tetë pistoleta nga avokati Damir Lekiq, pasi ai nuk i plotëson më kushtet ligjore për posedimin e armëve, njoftoi sot Drejtoria e Policisë (UP).

Sipas njoftimit, Drejtoria për Gjendje Civile e Ministrisë së Punëve të Brendshme (MUP), njësia rajonale Podgoricë, kishte marrë më 3 gusht 2026 vendimin për revokimin e armëve, municionit dhe licencave të armëve: tetë armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike të tipit Glock.

Arsyeja e revokimit është se Lekiq është regjistruar disa herë për shkelje të Ligjit për Rendin dhe Qetësinë Publike, ndaj arma që ai mban mund të keqpërdoret.

Tetë armët e zjarrit janë marrë dhe do të mbahen në ruajtje deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga organi kompetent.

Kujtojmë se Lekiq u arrestua më 13 gusht me urdhër të Prokurorisë Speciale të Shtetit (SDT) nën dyshimin për pastrim parash. Ai u ndalua në pikën kufitare Dobrakovë, në hyrje nga Serbia në Mal të Zi, me 90,000 euro para të padeklaruara. Më pas ai u lirua për t’u mbrojtur në liri, me dy masa mbikëqyrjeje.

Burimi: Vijesti

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