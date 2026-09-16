Policia i sekuestron 8 pistoleta Glock avokatit Damir Lekiqit: “Nuk plotëson kushtet për posedim armësh”
Drejtoria e Policisë njoftoi se armët do të mbahen në ruajtje deri në vendimin përfundimtar të organit kompetent; vendimi për revokimin e licencave u mor më 3 gusht.
Policia e Podgoricës ka sekuestruar ditën e djeshme tetë pistoleta nga avokati Damir Lekiq, pasi ai nuk i plotëson më kushtet ligjore për posedimin e armëve, njoftoi sot Drejtoria e Policisë (UP).
Sipas njoftimit, Drejtoria për Gjendje Civile e Ministrisë së Punëve të Brendshme (MUP), njësia rajonale Podgoricë, kishte marrë më 3 gusht 2026 vendimin për revokimin e armëve, municionit dhe licencave të armëve: tetë armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike të tipit Glock.
Arsyeja e revokimit është se Lekiq është regjistruar disa herë për shkelje të Ligjit për Rendin dhe Qetësinë Publike, ndaj arma që ai mban mund të keqpërdoret.
Tetë armët e zjarrit janë marrë dhe do të mbahen në ruajtje deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga organi kompetent.
Kujtojmë se Lekiq u arrestua më 13 gusht me urdhër të Prokurorisë Speciale të Shtetit (SDT) nën dyshimin për pastrim parash. Ai u ndalua në pikën kufitare Dobrakovë, në hyrje nga Serbia në Mal të Zi, me 90,000 euro para të padeklaruara. Më pas ai u lirua për t’u mbrojtur në liri, me dy masa mbikëqyrjeje.
Burimi: Vijesti
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.