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Mali i Zi

Von der Leyen “e tmerruar” nga varrimi i Ratko Mlladiqit: “Lavdërimi i kriminelëve të luftës nuk ka vend në BE”

Presidentja e Komisionit Evropian tha në Strasburg se nderimet shtetërore për kriminelin e dënuar të luftës janë të papranueshme; komisionerja Marta Kos e shtyu vizitën në Beograd.

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Ursula von der Leyen në Parlamentin Evropian në Strasburg, foto: Reuters

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi të mërkurën në Parlamentin Evropian në Strasburg se ishte “e tmerruar” nga varrimi i kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mlladiq, i zhvilluar në fillim të këtij muaji në Beograd, duke shtuar se “nuk ka vend” në Bashkimin Evropian për lavdërimin e kriminelëve të luftës.

Ajo nuk shpalli asnjë masë konkrete kundër qeverisë serbe, e cila akuzohet se ka mundësuar që Mlladiq të varroset me nderime shtetërore. Në ceremoninë mortore morën pjesë ministra të qeverisë serbe, ndërsa trupi i Mlladiqit u soll me avion shtetëror nga Haga – ku ai po vuante dënimin me burgim të përjetshëm në njësinë e paraburgimit të OKB-së – i mbështjellë me flamurin serb.

Komisionerja e BE-së për Zgjerim, Marta Kos, e shtyu vizitën e planifikuar në Beograd në shenjë reagimi, ndërsa diplomatët i thanë Euronews se incidenti ka të ngjarë të pengojë kryeqytetet e BE-së të shënojnë përparim të mëtejshëm në bisedimet e anëtarësimit të Serbisë.

Von der Leyen pritet të vizitojë këtë vjeshtë të gjitha vendet kandidate të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Serbinë, ndërsa eurodeputetët i bënë thirrje asaj të ndjekë shembullin e Kos dhe të anulojë vizitën në Beograd.

Në fjalimin e saj, ajo gjithashtu u bëri thirrje evropianëve të “kundërveprojnë” ndaj ultranacionalistëve, anti-evropianëve, ndërhyrjes ruse dhe dezinformimit; fjalimi u mbajt pak pasi e djathta ekstreme AfD fitoi zgjedhjet në Saksoni-Anhalt.

Burimi: Vijesti

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