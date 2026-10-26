Policia portugeze zbraz kampin e protestës në Lisbonë, arrestohen 25 persona
Policia portugeze spastroi një kamp në qendër të Lisbonës, i cili ishte mbajtur për të protestuar kundër krizës së thelluar të strehimit në vend, duke qëlluar me shkopinj gome demonstruesit në orët e para të së dielës dhe duke kryer 25 arrestime.
Portugalia po përballet me një nga krizat më të thella në Evropë, pasi çmimet janë më shumë se dyfishuar që nga viti 2017, ndërsa qiratë për kontratat e reja me qira pothuajse janë dyfishuar, me të rinjtë ndër më të prekurit.
Protestat portugeze ngjajnë me demonstratat e fundit në Spanjë për mungesën e shtëpive dhe rritjen e çmimeve të qirave. Ka pasur gjithashtu protesta në qytete, përfshirë Parisin , ku demonstratat e vogla studentore për kushtet e shkollave u zgjeruan në protesta më të gjera kundër politikave ekonomike të qeverisë.
Në Portugali, dhjetëra oficerë, disa me qen policie, hynë në kamp në sheshin Rossio pak pas orës 2 të mëngjesit, pasi i kishin paralajmëruar protestuesit se tendat e tyre do të çmontoheshin nëse nuk hiqeshin dhe kishin kërcënuar me akuza për mosbindje ata që rezistonin.
Protestuesit kishin ngritur më shumë se 100 tenda pas marshimit protestues të së shtunës nga mijëra njerëz përgjatë njërës prej rrugëve kryesore të Lisbonës.
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