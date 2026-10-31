POLONI – Përplasje mes protestuesve dhe policisë në Varshavë, kriza në Gjykatën Kushtetuese shkakton tension
– Polonia është përfshirë nga protesta dhe tensione politike pas pezullimit të kreut të Gjykatës Kushtetuese, Bogdan Swieczkowski, në një përshkallëzim të konfliktit mes qeverisë së kryeministrit Donald Tusk dhe opozitës së djathtë, sipas “The Guardian”.
Qindra protestues u mblodhën dje përpara selisë së Gjykatës Kushtetuese në Varshavë, duke kundërshtuar vendimin për pezullimin e drejtuesit të saj.
Protesta u shoqërua me përplasje me policinë, ndërsa disa demonstrues tentuan të kalonin barrierat e sigurisë dhe të hynin në ambientet e institucionit.
Policia njoftoi se kishte arrestuar tre persona, të cilët kishin depërtuar në kompleksin e gjykatës. Gjatë përleshjeve u raportuan edhe persona të plagosur, sipas mediave lokale.
Demonstruesit, mes të cilëve kishte mbështetës të partisë opozitare “Ligj dhe Drejtësi” (PiS), brohoritën slogane kundër kryeministrit Tusk, duke e akuzuar qeverinë për ndërhyrje në institucionet kushtetuese.
Pezullimi i kreut të Gjykatës Kushtetuese shkakton krizë
Tensionet nisën pasi gjyqtarja më e vjetër e Gjykatës Kushtetuese, Anna Korwin-Piotrowska, njoftoi pezullimin e kryetarit të institucionit, Bogdan Swieczkowski, duke marrë drejtimin e përkohshëm të tij.
Vendimi lidhet me një konflikt të gjatë për përbërjen dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila është në qendër të përplasjes mes qeverisë aktuale dhe forcave politike që drejtonin vendin më parë.
Qeveria e Tusk argumenton se po përpiqet të rikthejë pavarësinë e sistemit gjyqësor, pasi gjatë qeverisjes së PiS, nga viti 2015 deri në vitin 2023, u ndërmorën reforma që, sipas institucioneve evropiane dhe kritikëve, rritën ndikimin politik mbi gjykatat.
Nga ana tjetër, opozita e konsideron pezullimin e drejtuesit të gjykatës një shkelje të rendit kushtetues dhe një përpjekje për të marrë kontrollin e institucionit.
Llogaria zyrtare e Gjykatës Kushtetuese në rrjetin social X e cilësoi situatën si një “grusht shteti”, duke kundërshtuar vendimin për largimin e kryetarit të saj.
Presidenti ndërpret vizitën në Senegal dhe kthehet në Varshavë
Kriza politike bëri që presidenti polak, Karol Nawrocki, të ndërpresë vizitën zyrtare në Senegal dhe të kthehet në Varshavë.
Nawrocki, i cili mbështetet nga opozita e djathtë, kundërshtoi veprimet ndaj drejtuesve të Gjykatës Kushtetuese, duke i cilësuar ato si shkelje të rendit kushtetues.
Pas kthimit në kryeqytet, ai zhvilloi një takim me Swieczkowski në Pallatin Presidencial dhe më pas shkoi në selinë e Gjykatës Kushtetuese, i shoqëruar nga drejtues të tjerë të institucioneve gjyqësore.
Ndërkohë, ministri i Drejtësisë, Waldemar Żurek, njoftoi se kishte kërkuar heqjen e imunitetit të Swieczkowski dhe zëvendësit të tij, Bartlomiej Sochanskit.
Përplasja politike mes qeverisë dhe opozitës
Kryeministri Donald Tusk mbrojti veprimet e qeverisë, duke deklaruar se rivendosja e shtetit të së drejtës është detyrim i institucioneve.
“Pas viteve të shkeljeve të ligjit nën drejtimin e PiS, ky është një proces i vështirë, ndonjëherë i dhimbshëm, që kërkon veprime vendimtare. Nuk ka rrugë tjetër”, shkroi Tusk në rrjetin social X.
Nga ana tjetër, ish-kryeministri dhe drejtuesi i PiS-së, Jarosław Kaczynski, iu drejtua protestuesve, duke i bërë thirrje presidentit Nawrocki të ndërhyjë për të mbrojtur institucionin.
Përplasja e fundit pasqyron konfliktin e thellë politik në Poloni për kontrollin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor, i cili vijon që prej reformave të ndërmarra nga qeveria e mëparshme.
Ndërkohë, ligjshmëria e pezullimit të drejtuesve të gjykatës është vënë në diskutim dhe mbetet objekt i debatit mes ekspertëve juridikë.
Situata rrezikon të thellojë më tej ndarjet politike në vend, në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. /
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