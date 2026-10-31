Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,475 ▼ -0.39% ETH $2,246 ▼ -0.12% XRP $1.2487 ▼ -0.37% SOL $95.7400 ▼ -1.38%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
31 Tet 2026
Breaking
Zëvendësministri saudit në Manama: Rajoni do kthimin e paqes, po punohet për të shmangur përshkallëzimin me Iranin Protesta në Tiranë, studentët dhe pedagogët mblidhen para Ministrisë së Arsimit, situatë e qetë! Ministrja Vujačiq në Tiranë: Sundimi i ligjit dhe reformat në kapitujt 23 dhe 24, përparësi kyçe e Malit të Zi POLONI – Përplasje në Gjykatën Kushtetuese, presidenti kundërshton emërimet e reja të gjyqtarëve Khamenei urdhëron përgjigje të menjëhershme pa kufizime gjeografike ndaj çdo kërcënimi
Menu
Bota

POLONI – Përplasje në Gjykatën Kushtetuese, presidenti kundërshton emërimet e reja të gjyqtarëve

· 2 min lexim
në Gjykatën

VARSHAVË, 31 tetor /ATSH-PAP/- Kriza në Gjykatën Kushtetuese të Polonisë është thelluar, ndërsa policia ka rrethuar ndërtesën e gjykatës pas paralajmërimeve për kërcënime ndaj sigurisë së gjyqtarëve dhe punonjësve.

Qindra demonstrues, shumica mbështetës të partisë opozitare konservatore “Ligj dhe Drejtësi” (PiS), u mblodhën para gjykatës në Varshavë. Disa prej tyre tentuan të hapnin me forcë portën e ndërtesës.

Presidenti Karol Nawrocki, i cili mbështet PiS-in, ndërpreu vizitën e planifikuar në Senegal dhe u kthye në kryeqytet. Në një video të publikuar në rrjetin social X, ai shihet duke përdorur forcë për të hyrë në ndërtesën e gjykatës.

Ndërkohë, kryeministri Donald Tusk kërkoi rikthimin e shtetit të së drejtës dhe akuzoi qeverisjen e mëparshme të PiS-it për shkelje të ligjit.

Konflikti lidhet me emërimin e pesë gjyqtarëve të rinj nga parlamenti, të cilët presidenti Nawrocki ka refuzuar t’i njohë.

Përplasjet u shtuan pasi në faqen zyrtare të gjykatës u publikua një njoftim për pezullimin e përkohshëm të kryetarit të saj, Bogdan Swieczkowski, dhe zëvendësit të tij.

Pak më vonë, gjykata mohoi njoftimin, duke pretenduar se faqja e saj ishte sulmuar nga hakerat.

Partia PiS, e cila qeverisi Poloninë nga viti 2015 deri në vitin 2023, kishte emëruar gjyqtarë të afërt me qëndrimet e saj politike.

Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian kishte vënë në pikëpyetje pavarësinë dhe paanshmërinë e Gjykatës Kushtetuese për shkak të problemeve në procesin e emërimeve.

Qeveria e Tusk synon të ndryshojë reformat e sistemit gjyqësor të ndërmarra nga paraardhësit, por procesi është penguar nga kundërshtimet e presidentit Nawrocki. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu